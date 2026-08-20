VIDEO: Atlético odštartovalo sezónu dvoma krásnymi gólmi, Hancko na prvý prihral

Futbalisti Atlética Madrid odštartovali nový ročník španielskej La Ligy víťazstvom nad nováčikmi z Malagy 2:0, pri ktorom zohral významnú úlohu slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Dvadsaťosemročný obranca najprv prihral na úvodný gól duelu a potom mohol sám skórovať.
Hancko nechýbal v základnej zostave svojho tímu, v strede obrany nastúpil po boku Robina Le Normanda.
Po pomalšom prvom polčase v ktorom pohrozili aj hostia, prebrali po prestávke opraty duelu už domáci hráči.
Skóre otvorili v 70. minúte, keď Hancko krížnym pasom cez celú polovicu našiel na pravom krídle Lee Kang-ina, ktorý si pas spracoval na prsia, obhodil si troch protihráčov a strelou k ľavej žrdi rozvlnil sieť.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Malaga
Pre dvadsaťpäťročného krídelníka to bol premiérový gól v súťažnom debute za Atletico, kam prestúpil v júli z Paríža Saint-Germain za 40 miliónov eur.
Prvý zásah ho potešil, no po zápase priznal, že tím má pred sebou ešte veľa práce.
„Stále nám chýba rytmus. Musíme ďalej pracovať a tak sa zlepšíme ako kolektív aj ako jednotlivci. Celý tím však odviedol dobrú robotu a pomohli nám striedania,“ povedal Kang-in.
Hancko mohol šesť minút po prvom zásahu sám rozvlniť sieť, keď si načasoval nábeh na roh, no hlavou len opečiatkoval brvno. Atlético však už dominovalo a jeho výhru podčiarkol krásnym gólom z priameho kopu Alex Baena, ktorý rovnako ako Kang-in prišiel na ihrisko z lavičky.
„Prvé zápasy sú vždy zložité. Malaga je dobrý tím s množstvom mladých hráčov a dosť nám to sťažili. Som naozaj šťastný, že som strelil svoj prvý gól na štadióne Metropolitano,“ povedal Baena, ktorý prišiel do Atlética vlani v lete z Villarrealu, ale mal nekonzistentnú prvú sezónu.
Tréner „Los Colchoneros“ Diego Simeone vynechal zo zápasovej súpisky Juliana Alvareza, ktorý podľa neho nie je zatiaľ fyzicky dostatočne pripravený.
Argentínsky útočník počas leta naznačil, že by bol preňho najlepší prestup do iného klubu, vedenie Atlética však o jeho odchode nechce ani počuť a ponuky Barcelony a Realu Madrid zamietlo.
Simeone nasadil v zápase viacero španielskych mladíkov a odchovancov. Jedným z nich bol obranca Jorge Dominguez, ktorý si odkrútil debut vo veku 16 rokov a 241 dní a stal sa najmladším hráčom Atlética v La Lige v histórii.