ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes, La Liga LIVE (12. kolo, Hancko)

Atlético Madrid - FC Barcelona: ONLINE prenos z 12. kola La Ligy.
Atlético Madrid - FC Barcelona: ONLINE prenos z 12. kola La Ligy. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|8. nov 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 12. kola La Ligy: Atlético Madrid - FC Barcelona.

Futbalisti tímov Atlético Madrid a FC Barcelona dnes hrajú zápas 12. kola španielskej La Ligy.

V drese domácich by mal tradične nastúpiť slovenský obranca Dávid Hancko.

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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes (futbal, La Liga 2026/2027, 12. kolo, Dávid Hancko, nedeľa, LIVE)

Španielska LaLiga  2026/2027
08.11.2026 o 21:00
12. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu španielskej LaLigy, keď sa v rámci 12. kola stretne Atlético Madrid a FC Barcelona.

Siedmym ligovým víťazstvom v rade nad Levante vylepšilo Atlético Madrid svoju pozíciu v tabuľke, pričom tréner Diego Simeone môže v súboji proti Barcelone dosiahnuť historickú métu 345 výhier v La Lige.

Katalánsky líder však dorazil do hlavného mesta po presvedčivej výhre 6:1 nad Alavésom a so 46 strelenými gólmi si verí na predĺženie víťaznej série na ihriskách súperov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Atlético Madrid - FC Barcelona: ONLINE prenos z 12. kola La Ligy.online
    Atlético Madrid - FC Barcelona: ONLINE prenos z 12. kola La Ligy.online
    ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes, La Liga LIVE (12. kolo, Hancko)
    dnes 18:00
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