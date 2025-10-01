Český brankár spravil nevídanú chybu, potopil tím. Slováci sa sediac iba prizerali

Brankár Slavie Praha Jindřich Staněk
Brankár Slavie Praha Jindřich Staněk (Autor: REUTERS)
Pavol Spál|1. okt 2025 o 07:00
Prečo nehral Dávid Hancko?

BRATISLAVA. Český denník Sport hráčov svojho majstra nešetril. „Pražania v Taliansku padli, rozhodla šialená chyba Staněka. Potopil tím.“

Futbalisti pražskej Slavie v druhom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali na pôde milánskeho Interu 0:3. 

Brankár Jindřich Staněk je dlhodobo veľkou oporou pražskej Slavie, zvyčajne pôsobí veľmi isto, ako keby nemal nervy. Ale v utorok večer nebol vo svojej koži. 

V Miláne začali futbalisti Slavie bojazlivo a ustrašene. S Bodö/Glimt pred dvoma týždňami siahali po výhre a nakoniec smútili nad remízou 2:2. V druhom zápase v Lige majstrov však boli od bodu veľmi ďaleko.

„Smutný hrdina v hlavnej úlohe? Jindřich Staněk. Obrovskou, na top európskej úrovni prakticky nevídanou chybou naštartoval domácich hráčov, keď v 30. minúte na výsosť naivným spôsobom skúsil krátku prihrávku,“ opisoval isport.cz. 

Zrazil som nás na kolená, vravel

Brankár českého majstra chcel loptu rozohrať konštruktívne, ale kopol tak slabo a nešikovne, že prihral súperovmu útočníkovi.

A slávny Argentínčan a majster sveta Lautaro Martínez dal možno najľahší gól kariéry, do prázdnej brány. Posledný finalista Ligy majstrov otvoril skóre a v ďalšom priebehu už nedal Slavii šancu. 

„Je to obrovská chyba, zrazil som nás na kolená. Veľmi ma to mrzí. Čo si budeme hovoriť, dnes sa mi to nepodarilo. Chcel som to otáčať. Chceli sme hrať futbal,“ opisoval pre Nova Sport.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miláno - Slávia Praha

Českého majstra trápila pred zápasom viróza, do poslednej chvíli nebolo jasné, či brankár Staněk nastúpi.

Liga majstrov a Slováci

Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0)

Góly: 4. Raspadori, 33. Le Normand, 45+1. Griezmann (z 11 m), 70. Simeone, 82. Alvarez (z 11 m)

Dávid Hancko sedel na lavičke náhradníkov.

Inter Miláno - SK Slavia Praha 3:0 (2:0)

Góly: 30., 65. Martinez, 34. Dumfries

Ivan Schranz odohral celý druhý polčas. Erik Prekop sedel na lavičke.

„Uvažoval som, preberali sme to. Nakoniec som sa rozhodol, že do toho pôjdem,“ povedal brankár Slavie. Okrem spomínanej chyby mal aj dva dobré zákroky.

Drsná realita

Rozdiel medzi oboma tímami však bol obrovský. „V Taliansku sa Slavia stretla tvárou v tvár s drsnou realitou. Inter sa od prvej sekundy pasoval do úlohy profesora, čo nebohému českému majstrovi neskutočne rýchlo diktoval futbalovú náuku,“ dodal isport. cz

Česi takú výkonnostnú priepasť pred zápasom nečakali. „Bola to vysoká škola,“ priznal krídelník Vasil Kušej.

Slovenskí futbalisti Erik Prekop a Ivan Schranz v základnej zostave nenastúpili. Druhý menovaný však naskočil do hry v úvode druhého polčasu. 

Mal sedemnásť dotykov, z desiatich prihrávok skazil iba jednu. Viacej bránil ako útočil. Podľa metriky Sofascore dostal známku 6.7. Prekop prestúpil do Slavie v úvode septembra.

Ani v jednom zápase Ligy majstrov však šancu ešte nedostal. Zatiaľ naskočil iba do troch zápasoch českej ligy. 

Prečo nehral Hancko

V inom zápase Ligy majstrov Atlético Madrid na domácej pôde deklasovalo Eintracht Frankfurt 5:1.

V základnej zostave domácich chýbal slovenský stredopoliar Dávid Hancko. Prečo?

„Bol to štvrtý zápas Atlética za desať kalendárnych dní. Hancko a Koke dostali oddych,“ vysvetľoval denník Marca. Obaja spomínaní hráči výrazným spôsobom pomohli v sobotu k triumfu nad slávnym Realom Madrid 5:2.

Hancko v tejto sezóne odohral v drese Atlética sedem zápasov. Kým v španielskej lige nastupuje pravidelne v základnej zostave, oba zápasy Ligy majstrov presedel na lavičke náhradníkov.

Aj v utorok potvrdil famóznu formu Julián Álvarez. Argentínsky útočník v službách Atlética skóroval z penalty a pripísal si dve asistencie. V posledných troch súťažných zápasoch dal až šesť gólov a na dva prihral. 

VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Frankfurt

