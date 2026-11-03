ONLINE: Atlético Madrid - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Futbalisti Atlético Madrid a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Bayern Mníchov dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
03.11.2026 o 21:00
4. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Bayenr Mníchov.
Zverenci Diega Simeoneho začali púť Ligy majstrov náročným zápasom na pôde anglického súpera Liverpool FC. Po vyrovnannom priebehu sa z troch bodov tešili the Reds po víťazstve 2:1. Atléti následne doma zdolali Manchester United poholdne 2:0. V treťom zápase na pôde nemeckého VfB Stuttgart sa zrodila remíza 2:2.
Mníchovčania začali novú sezónu Ligy majtrov na domácej pôde proti norskému súperovi Bodø/Glimt. Bayern zvíťazili jednoznačne 5:0. Zverenci Vincenta Kompany odohrali druhý zápas na pôde ďalšieho nórskeho súpera Viking Stavanger. V divokom zápase sa body delili po remíze 3:3: Hostia odohrali tretí zápas na domácej pôde proti londynskému Arsenalu. Vo výbornom zápase sa opäť body delili po remíze 2:2.
Zverenci Diega Simeoneho začali púť Ligy majstrov náročným zápasom na pôde anglického súpera Liverpool FC. Po vyrovnannom priebehu sa z troch bodov tešili the Reds po víťazstve 2:1. Atléti následne doma zdolali Manchester United poholdne 2:0. V treťom zápase na pôde nemeckého VfB Stuttgart sa zrodila remíza 2:2.
Mníchovčania začali novú sezónu Ligy majtrov na domácej pôde proti norskému súperovi Bodø/Glimt. Bayern zvíťazili jednoznačne 5:0. Zverenci Vincenta Kompany odohrali druhý zápas na pôde ďalšieho nórskeho súpera Viking Stavanger. V divokom zápase sa body delili po remíze 3:3: Hostia odohrali tretí zápas na domácej pôde proti londynskému Arsenalu. Vo výbornom zápase sa opäť body delili po remíze 2:2.
Liga majstrov - utorok, 3. november 2026
03.11. 18:45
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 18:45
Galatasaray
vs.
Stuttgart
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Šachtar
vs.
Sporting
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
LASK
vs.
Slovan Bratislava
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Villarreal
vs.
PSG
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Bodo Glimt
vs.
Lille
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Feyenoord
vs.
Inter Miláno
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Manchester United
vs.
AS Rím
Old Trafford | Manchester
| Ligová fáza | 4. kolo
03.11. 21:00
Atlético Madrid
vs.
Bayern Mníchov
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 4. kolo
Barcelona
vs.
Aston Villa
Camp Nou | Barcelona
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
Aston VillaAVL
3
3
0
0
12:3
9
V
V
V
3
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
4
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
5
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
6
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
7
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
8
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
9
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
10
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
11
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
12
SportingSPO
3
2
0
1
7:4
6
P
V
V
13
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
14
Bayern MníchovFCB
3
1
2
0
10:5
5
R
R
V
15
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
16
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
17
ŠachtarSHK
3
1
1
1
4:3
4
P
V
R
18
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
Manchester UnitedMUN
3
1
0
2
5:6
3
P
P
V
21
Inter MilánoINT
3
1
0
2
5:6
3
V
P
P
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
GalatasarayGAL
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
24
LASKLSK
3
1
0
2
6:9
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
FeyenoordFEY
3
1
0
2
4:8
3
P
V
P
27
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
28
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
29
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
30
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
35
LilleLIL
3
0
0
3
4:10
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body