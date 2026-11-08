Hancko robil, čo mohol. Yamal vytiahol geniálny ťah, na ktorý nemal odpoveď

V defenzíve pôsobil spoľahlivo, dobre čítal hru a väčšinu svojich úloh zvládol. Napokon však odchádzal sklamaný. Dávid Hancko odohral celý šláger proti Barcelone, no Atlético Madrid doma prehralo 1:2.
O výsledku rozhodla spolupráca Lamina Yamala s Fermínom Lópezom, ktorý strelil oba góly katalánskeho mužstva.
Futbalisti Barcelony zvíťazili v nedeľňajšom šlágri španielskej ligy a v tabuľke sa odpútali od druhého Realu Madrid na rozdiel troch bodov. Atlético je s päťbodovou stratou na vedúci tím tretie.
Slovenský reprezentant nastúpil v základnej zostave domácich a na ihrisku zostal počas celého stretnutia. Jeho výkon mal viacero pozitívnych momentov, ale pri rozhodujúcom góle Barcelony sa ocitol v nepríjemnej situácii.
Španielske médiá si všímali predovšetkým jeho defenzívnu prácu proti Laminemu Yamalovi a moment, keď nedokázal zachytiť nábeh Fermína.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Barcelona
Hancko pomáhal brániť Yamala
Denník Marca ocenil najmä Hanckovu odvahu pri rozohrávke a zapájanie sa do útočných akcií. „Zakaždým, keď sa Atlético pokúšalo dostať z obrany dlhým nákopom, bol to práve Slovák, kto ho realizoval. Odvážne sa zapájal aj do útočných akcií,“ hodnotil jeho výkon.
Hancko sa v prvom polčase neraz objavil aj na hrote útoku. Hlavou dal takmer gól.
V druhom polčase podľa španielskeho denníka začal mať problémy pod tlakom Barcelony. „Pri rozohrávke sa necítil komfortne. Druhý polčas pritom neodohral zle. Možno patril spolu s Pubillom k najaktívnejším hráčom Atlética.“
Podrobnejšie sa Hanckovmu výkonu venoval denník AS. Ten upozornil na jeho úlohu pri bránení akcií Lamina Yamala, ale aj na moment, ktorý predchádzal druhému gólu Barcelony.
„Bol tam na to, aby plnil úlohu akejsi odrazovej steny, keď Lamine prekonával Grimalda a hľadal centrom spoluhráčov. Mal dobré pozičné postavenie, no nábehy Fermína boli pre obranu nečitateľné a pri druhom góle nedokázal zablokovať jeho diagonálny pohyb za svoj chrbát. Väčšinu defenzívnych úloh zvládol dobre, ale napokon to nestačilo,“ napísal AS.
Atlético Madrid - FC Barcelona 1:2 (1:1)
Góly: 10. Simeone – 45. F. López, 66. F. López
Podobne situáciu vyhodnotil aj portál intothecalderon.com. „Pri druhom góle Barcelony úplne stratil prehľad o Fermínovi a nedokázal ho pokryť. Väčšinu zápasu pritom pomáhal Grimaldovi v defenzíve, aby spoločne bránili Lamina Yamala.“
Hancka však za inkasovaný gól nemožno jednoznačne viniť. Yamal sa pred rozhodujúcou prihrávkou pozeral do zeme a následne predviedol riešenie, ktoré nikto nečakal. Jeho genialita rozhodla okamih, v ktorom mala obrana Atlética len veľmi málo času na reakciu.
Barcelona mala viac striel
Štatistiky ukazujú, že Barcelona bola strelecky aktívnejšia. Na bránu súpera vyslala 19 striel, Atlético deväť. V počte pokusov medzi tri žrde však mali oba tímy po štyri. Vyrovnaný bol aj ukazovateľ očakávaných gólov (xG): Barcelona dosiahla hodnotu 1,60, Atlético 1,53.
V základnej zostave Barcelony nastúpili štyria tínedžeri. Napriek tomu dokázala zvládnuť náročný zápas na pôde jedného z najťažších súperov v súťaži.
Katalánci pritom nemali ideálny vstup. Ako upozornil denník Sport, rozdiel medzi ich dvoma polčasmi bol výrazný.
„Barcelona z druhého polčasu môže pomýšľať na zisk akejkoľvek trofeje. Tá z prvého polčasu by, naopak, mohla všetko stratiť,“ hodnotil sport.es.
Rozdiel podľa denníka spočíval v tom, že Barcelona má trénera, ktorý dokáže čítať priebeh zápasov a napravovať chyby, a futbalistu, akým je Lamine Yamal, schopného kedykoľvek rozhodnúť. Na Metropolitane dosiahla prestížne a mimoriadne cenné víťazstvo, vďaka ktorému odchádza na reprezentačnú prestávku ako líder La Ligy.
Po prestávke sa všetko zmenilo
Atlético bolo počas prvých 45 minút výrazne lepšie. Jeho pressing, intenzita a agresivita odhalili nedostatky v defenzíve Barcelony, predovšetkým na krajoch obrany, ktoré sú možno najmenej konkurencieschopným postom v kádri katalánskeho mužstva.
Tímu chýbalo tempo a intenzita, ktorými sa prezentoval v úvodných desiatich zápasoch sezóny. Výrazne sa prejavila aj absencia Rodriho. Bez neho Barcelona stráca kontrolu nad hrou a schopnosť presadiť sa v strede poľa. Pôsobí ako úplne iné mužstvo.
V náročných chvíľach si zaslúžia osobitnú zmienku stabilné výkony Cubarsího a výnimočný talent Lamina Yamala. Napriek prevahe Atlética si Barcelona dokázala vytvoriť niekoľko príležitostí. Pedri trafil brvno a krátko nato Fermín našiel cestu do siete a udržal Kataláncov v zápase.
Po prestávke sa však všetko zmenilo. Flick opäť ukázal, že dokáže správne čítať zápasy a urobiť potrebné taktické zmeny. De Jonga presunul na pravý kraj obrany a mužstvu sa podarilo získať späť organizáciu hry, intenzitu aj kontrolu nad zápasom. Lamine pridal svoju futbalovú mágiu fantastickou asistenciou a Fermín sa opäť objavil v správnej chvíli, aby strelil druhý gól a nasmeroval Barcelonu k mimoriadne cennému víťazstvu.
Yamal a Fermín majú výnimočné spojenie
Fermín bol mužom zápasu. Strelil oba góly Barcelony a zachraňoval mužstvo po nevydarenom prvom polčase. Jeho spolupráca s Laminem Yamalom opäť ukázala, aké dôležité je vzájomné porozumenie medzi ofenzívnymi hráčmi.
Medzi oboma futbalistami vzniklo výborné spojenie. Yamalovi sa páči, ako Fermín nabieha do voľných priestorov, zatiaľ čo jeho spoluhráč zdôrazňuje, že si veľmi dobre rozumejú. Ich pohyby dokážu predvídať, akoby mali oči aj vzadu na hlave.
Keď k tomu pridáme Pedriho, ktorý pochopil, že bez Rodriho musí prevziať väčšiu zodpovednosť a urobiť krok dopredu, Barcelona fungovala vďaka tejto trojici. Dokázala udržať výsledok a ukázala, že sa vie prispôsobiť aj tým, že má loptu pod kontrolou.
Fermín po stretnutí pre televíziu Movistar priznal, že zápas nebol jednoduchý. Barcelona mala v pamäti predchádzajúcu sezónu, keď ju Atlético vyradilo v Kráľovskom pohári aj Lige majstrov.
„Bol to veľmi náročný zápas. Mali sme v pamäti minulý rok, keď nás vyradili v Kráľovskom pohári aj Lige majstrov. Po góle na 1:0 sa nám situácia skomplikovala. Dokázali sme však otočiť skóre a vyhrať,“ povedal.
Priznal, že mužstvo sa dlho nedokázalo dostať do správneho tempa. „Nedokázali sme sa dostať do správneho tempa, pretože súper odohral dobrý zápas. Po strelenom góle z nás opadlo napätie.“
Osobitne vyzdvihol spoluprácu s Yamalom. „Nech nám toto dobré spojenie vydrží. Veľmi dobre sa poznáme. Jeho prihrávka znamenala polovicu gólu. Som veľmi spokojný,“ uviedol Fermín.
Pre záložníka to bol zároveň stý zápas v La Lige. Po stretnutí daroval svoj dres fanúšikovi, ktorého transparent si všimol. „Dres z prvého polčasu mám vo vnútri. Videl som však transparent a vždy sa snažím niečo darovať,“ vysvetlil.
Zápasy prerušila spomienka
Yamal má v tejto sezóne La Ligy na konte desať gólov a osem asistencií. Sú to famózne čísla, ktoré potvrdzujú jeho výnimočný vplyv na ofenzívu Barcelony.
Tri body majú pre Kataláncov dvojnásobnú hodnotu. Umožňujú im odísť na reprezentačnú prestávku s udržaným prvenstvom v tabuľke a navyše ich získali proti jednému z najväčších rivalov v La Lige. Je to fantastická vzpruha pre mužstvo. Barcelona nielenže dokázala prežiť obdobie poznačené početnými zraneniami, ale ukázala aj to, že má dostatok futbalovej kvality, charakteru a schopností, aby naďalej bojovala na najvyššej úrovni.
Nedeľňajšie stretnutia na všetkých štadiónoch nakrátko prerušila spomienka na zosnulého Jesusa de Miguela. Spomienkový akt bol naplánovaný na deviatu minútu.
Pred výkopom položili kapitáni tímov kvety do stredu ihriska. Na tričkách mali číslo deväť s nápisom „Navždy v našej pamäti“ a jeho pamiatku si uctili minútou ticha. Hráči si na znak úcty nasadili aj čierne pásky na rukávy.