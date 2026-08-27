Žiadna Barcelona a ani rokovania. Atlético rozhodlo o Álvarezovi: O prestupe sa neuvažuje

Julian Alvarez v drese Atlética Madrid.
Julian Alvarez v drese Atlética Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 14:17
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Štvrtý tím uplynulej sezóny je rozhodnutý ponechať si Argentínčana.

Španielsky futbalový klub Atletico Madrid vydal vyhlásenie predstavenstva o absolútnej jednomyseľnej podpore rozhodnutia nepredať Juliana Alvareza do konkurenčnej Barcelony.

Štvrtý tím uplynulej sezóny La Ligy, v ktorom posobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, je naplno rozhodnutý ponechať si služby argentínskeho reprezentanta.

„Atletico Madrid je otvorené štandardným rokovaniam na prestupovom trhu, pokiaľ prebiehajú profesionálne, eticky a s rešpektom.

Plne si stojíme za už skôr komunikovaným stanoviskom klubu, že Barcelona tieto požiadavky nesplnila, a preto k žiadnym rokovaniam nedôjde a o prestupe Alvareza do Barcelony sa vôbec neuvažuje,“ citovala vyhlásenie Atletica agentúra AP.

O Argentínčana má údajne záujem aj Arsenal, no Alvarez má v zmluve výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov eur.

Dvadsaťšesťročný útočník nehral v prvom kole La Ligy a v druhom ho domáci fanúšikovia vypískali počas striedania.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Julian Alvarez v drese Atlética Madrid.
    Julian Alvarez v drese Atlética Madrid.
    Žiadna Barcelona a ani rokovania. Atlético rozhodlo o Álvarezovi: O prestupe sa neuvažuje
    dnes 14:17
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