Anglicko mu nevonia, Barcelonu blokuje klub. Julian Alvarez sa vrátil k tréningu

Argentínsky futbalový reprezentant Julian Alvarez sa v nedeľu vrátil do tréningového procesu Atletica Madrid.
Dvadsaťšesťročného útočníka trápila v uplynulých dňoch choroba a chýbal na zápasovej súpiske v sobotňajšom stretnutí La Ligy na pôde Sevilly (3:1).
Alvarez chce z Madridu odísť a počas letného prestupového obdobia sa ho snaží získať konkurenčná Barcelona.
Atletico, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, však akékoľvek rokovania odmieta.
„Klub vyjadril svoj postoj veľmi jasne a dôrazne. Plán sa nemení. Alvarez mal niekoľko dní, keď sa necítil dobre. Už v piatok trénoval sám a dúfame, že medzi nás rýchlo začlení a bude k dispozícii na ďalší ligový zápas,“ povedal riaditeľ pre futbalové operácie Atletica Mateu Alemany.
Klub sa niekoľkokrát vyjadril, že odmieta predať Argentínčana do Barcelony.
Podľa španielskych médií by mohol byť alternatívou prestup do Anglicka, ktoré však majstra sveta z roku 2022 údajne neláka.
Minulý víkend hráča po príchode na ihrisko proti Villarrealu vypískali vlastní fanúšikovia, pripomenula agentúra AFP.