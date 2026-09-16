Meno zosnulého Dioga Jotu zneužili na nevkusnú provokáciu. Saudský klub dostal tvrdý trest

Diogo Jota v drese Liverpool FC.
Diogo Jota v drese Liverpool FC. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. sep 2026 o 08:57
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Saudskoarabský futbalový klub Al-Tawooun odohrá najbližšie dva domáce zápasy za zatvorenými dverami a zaplatí pokutu.

Saudskoarabský futbalový klub Al-Tawooun dostal trest za správanie fanúšikov, ktorí počas sobotňajšieho stretnutia proti al-Hilalu provokovali portugalského záložníka Rúbena Nevesa skandovaním mena zosnulého Dioga Jotu.

Disciplinárna a etická komisia národného zväzu oznámila, že tím z mesta Burajda musí najbližšie dva domáce ligové zápasy odohrať za zatvorenými dverami a zaplatiť pokutu 100 000 rijálov.

Neves bol spoluhráčom a blízkym priateľom portugalského reprezentanta Jotu, ktorý vlani v Španielsku zomrel spoločne s bratom pri autonehode.

Bol tiež jedným z tých, ktorí pri pohrebe niesli jeho rakvu.

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Z videí na sociálnych sieťach je zrejmé, ako časť fanúšikov Al-Tawoounu skanduje Jotovo meno.

Neves na to zareagoval najprv ironickým potleskom a potom si niekoľkokrát priložil prst k oku a následne ním ukázal smerom k nebu.

„Dúfam, že sa potom nešli modliť,“ povedal Neves na adresu priaznivcov novinárom po zápase, ktorý al-Hilál vyhral jednoznačne 6:0.

Na incident zareagoval aj hviezdny Cristiano Ronaldo z an-Nasru, ktorý na sociálnych sieťach vyzval ligových funkcionárov, aby podnikli rázne kroky.

Al-Tawooun správanie časti svojich fanúšikov odsúdil a uviedol, že nereprezentuje klub ani jeho fanúšikov.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Diogo Jota v drese Liverpool FC.
    Diogo Jota v drese Liverpool FC.
    Meno zosnulého Dioga Jotu zneužili na nevkusnú provokáciu. Saudský klub dostal tvrdý trest
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