Vulgárny odkaz fanúšikom Villy má dohru. Bývalý hráč Liverpoolu čelí právnym krokom

Vedenie anglického futbalového klubu Aston Villa plánuje podniknúť právne kroky proti bývalému reprezentantovi Jamiemu Carragherovi za podľa jeho slov neprijateľné urážky na adresu klubu a jeho fanúšikov.
Niekdajší obranca Liverpoolu sa kontroverzných vyjadrení dopustil v podcaste Stick to Football.
Carragher naznačil, že súčasný tréner Aston Villy Unai Emery by mohol mať záujem prevziať konkurenčný Manchester United, ak by vedenie predčasne ukončilo spoluprácu s Michaelom Carrickom.
„Určite by chcel dostať príležitosť opäť viesť veľkoklub. Vo futbale existuje určitá hierarchia, či sa vám to páči, alebo nie. Real Madrid takto získal najlepšieho hráča Manchestru United Cristiana Ronalda. Pod Aston Villou sú zasa ďalšie kluby, ktorým môže vziať hráčov alebo trénera,“ cituje BBC Sport Carraghera.
Bývalý anglický reprezentant následne vulgárne vyzval priaznivcov Aston Villy, aby mlčali, a dodal: „Aston Villa nikdy nebude Manchestrom United.“
VIDEO: Carragher v podcaste
Aston Villa zverejnila v piatok na sociálnej sieti X stanovisko podpísané predsedom klubu Nassefom Sawirisom.
„Aston Villa podnikne právne kroky proti Jamiemu Carragherovi za jeho neprijateľné urážky klubu a jeho fanúšikov. Aston Villa nedovolí nikomu, aby zastavil jej vzostup v anglickom a európskom futbale,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Carragher následne na sociálnych sieťach vysvetlil, že jeho vyjadrenie malo byť žartom v reakcii na kritiku fanúšikov Aston Villy. Pripomenul tiež, že v minulosti opakovane chválil Emeryho aj samotný klub.