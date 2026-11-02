Urazil fanúšikov Aston Villy, klub žalobu nepodá. Zdôraznil, že to bolo myslené ironicky

Anglický futbalový klub Aston Villa nepodnikne žiadne právne kroky voči Jamiemu Carragherovi, komentátorovi britskej televízie Sky Sports.
Tím z Birminghamu hrozil bývalému anglickému reprezentantovi súdnym konaním po tom, čo minulý týždeň vyslovil „neprijateľné urážky“ na adresu jeho fanúšikov. Carragher sa krátko po tom ospravedlnil, čím sa vyhol súdnemu konaniu.
Carragher povedal priaznivcom Aston Villy, aby „držali hubu“ po tom, čo čelil kritike za svoj názor.
V podcaste sa vyjadril, že súčasný tréner Aston Villy Unai Emery by mal zvážiť prípadnú ponuku Manchestru United, ak „červení diabli“ prepustia kormidelníka Michaela Carricka.
Neskôr sa podľa PA ospravedlnil za nevhodné slová: „Moje vyjadrovanie bolo nešikovné a nevhodné.
Môžem fanúšikov Aston Villy uistiť, že to bolo myslené ironicky, ale rozumiem, že to tak nevyznelo. Preto sa ospravedlňujem.“