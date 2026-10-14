ONLINE: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Aston Villa a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Aston Villa
1:0
(1:0)
12' minúta
Prebiehajúci
Fenerbahçe
Prehľad
Góly: 12. Manzambi. Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK).
Prenos
12
Aston Villa dala gól!
Gól strelil JOHAN MANZAMBI.
Gól strelil JOHAN MANZAMBI.
12
Jackson sa rútil do šance, ale výborne ho zablokoval Nathan Aké. Domáci budú zahrávať rohový kop.
10
John McGinn zahral rukou. K lopte sa dostávajú hráči Fenerbahce.
8
Archie Brown prenikol do pokutového územia a po súboji s Cashom padá na zem! Pokutový kop sa však nepíska.
6
Ross Barkley poslal jemný oblúčik do pokutového územia, kde si zbiehal Jakcson, ale loptu zchytiť nedokázal. Následuje odkop od brány hostí.
4
John McGiin sa dostal k odrazenej lopte a prudko zakončil. Jeho delovka však minula bránu Edersona.
2
McGinn sa snažil zrýchliť hru cez Jacksona, ale loptu zablokoval Nathan Aké.
1
Villans otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Aston Villa FC: Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, P. Torres, Cash – Mbaye, Manzambi, Barkley, Kamara, McGinn (C) – Jackson.
Náhradníci: Bizot, Wright – Mings, Buendía, Garnacho, Abraham, L. Bogarde, J. Gomes, Alysson, Goretzka.
Tréner: Emery
Fenerbahce SK: Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Yüksek, Kahveci, Guendouzi – Greenwood, Muriqi, O. Aydın.
Náhradníci: Çetin, Günok – Aktürkoğlu, Lukaku, Demir, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič, Kanté.
Tréner: Kartal
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK).
Aston Villa FC: Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, P. Torres, Cash – Mbaye, Manzambi, Barkley, Kamara, McGinn (C) – Jackson.
Náhradníci: Bizot, Wright – Mings, Buendía, Garnacho, Abraham, L. Bogarde, J. Gomes, Alysson, Goretzka.
Tréner: Emery
Fenerbahce SK: Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Yüksek, Kahveci, Guendouzi – Greenwood, Muriqi, O. Aydın.
Náhradníci: Çetin, Günok – Aktürkoğlu, Lukaku, Demir, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič, Kanté.
Tréner: Kartal
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Aston Villa FC a Fenerbahce Istanbul.
Zverenci Unaia Emeryho začali nový ročník Ligy majstrov zápasom na belgickej pôde proti Club Bruggy. Vo výbornom zápas sa z víťazstva tešilo mužstvo z Birminghamu. Villans zvíťazili 3:2. Domáci hráči sú aj dnes favoritom. Uvidíme či sa im podarí zvíťaziť.
Turecký celok začal svoju púť hlavou fázou Ligy majstrov domácim zápasom proti talianskému mužstvu AS Rím. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Uvidíme sako sa bude dariť hosťom dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Zverenci Unaia Emeryho začali nový ročník Ligy majstrov zápasom na belgickej pôde proti Club Bruggy. Vo výbornom zápas sa z víťazstva tešilo mužstvo z Birminghamu. Villans zvíťazili 3:2. Domáci hráči sú aj dnes favoritom. Uvidíme či sa im podarí zvíťaziť.
Turecký celok začal svoju púť hlavou fázou Ligy majstrov domácim zápasom proti talianskému mužstvu AS Rím. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Uvidíme sako sa bude dariť hosťom dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
0 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body