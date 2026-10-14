    Aston Villa
    Aston Villa
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Villa Park
    0 - 0
    LIVE
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    ONLINE: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Aston Villa - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Aston Villa - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul.

    Futbalisti Aston Villa a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Aston Villa
    1:0
    (1:0)
    12' minúta
    Prebiehajúci
    Fenerbahçe
    Prehľad
    Góly: 12. Manzambi. Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK).
    Prenos
    12
    goalAston Villa dala gól!
    Gól strelil JOHAN MANZAMBI.
    12
    Jackson sa rútil do šance, ale výborne ho zablokoval Nathan Aké. Domáci budú zahrávať rohový kop.
    10
    John McGinn zahral rukou. K lopte sa dostávajú hráči Fenerbahce.
    8
    importantArchie Brown prenikol do pokutového územia a po súboji s Cashom padá na zem! Pokutový kop sa však nepíska.
    6
    Ross Barkley poslal jemný oblúčik do pokutového územia, kde si zbiehal Jakcson, ale loptu zchytiť nedokázal. Následuje odkop od brány hostí.
    4
    John McGiin sa dostal k odrazenej lopte a prudko zakončil. Jeho delovka však minula bránu Edersona.
    2
    McGinn sa snažil zrýchliť hru cez Jacksona, ale loptu zablokoval Nathan Aké.
    1
    Villans otvorili výkopom dnešný zápas.
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Aston Villa FC: Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, P. Torres, Cash – Mbaye, Manzambi, Barkley, Kamara, McGinn (C) – Jackson.
    Náhradníci: Bizot, Wright – Mings, Buendía, Garnacho, Abraham, L. Bogarde, J. Gomes, Alysson, Goretzka.
    Tréner: Emery

    Fenerbahce SK: Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Yüksek, Kahveci, Guendouzi – Greenwood, Muriqi, O. Aydın.
    Náhradníci: Çetin, Günok – Aktürkoğlu, Lukaku, Demir, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič, Kanté.
    Tréner: Kartal

    Rozhodca: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Aston Villa FC a Fenerbahce Istanbul.

    Zverenci Unaia Emeryho začali nový ročník Ligy majstrov zápasom na belgickej pôde proti Club Bruggy. Vo výbornom zápas sa z víťazstva tešilo mužstvo z Birminghamu. Villans zvíťazili 3:2. Domáci hráči sú aj dnes favoritom. Uvidíme či sa im podarí zvíťaziť.

    Turecký celok začal svoju púť hlavou fázou Ligy majstrov domácim zápasom proti talianskému mužstvu AS Rím. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Uvidíme sako sa bude dariť hosťom dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    0 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Aston Villa - Fenerbahce Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)