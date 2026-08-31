VIDEO: Arsenal uspel aj v druhom zápase novej sezóny. Triumf majstra zariadil krídelník

Premier League - 2. kolo
Aston Villa FC - Arsenal FC 0:1 (0:0)
Gól: 59. Saka
Úradujúci anglický šampión FC Arsenal si udržal stopercentnú bilanciu aj po 2. kole futbalovej Premier League.
V pondelkovom stretnutí na trávniku Aston Villy zvíťazil 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 59. minúte Bukayo Saka.
Anglický reprezentant bol na konci kombinačnej akcie hráčov Arsenalu, ktorí prekonali hustý obranný blok domáceho tímu a zakončil z priestoru pred bránou.
VIDEO: Saka strieľa gól
„Kanonieri“ zvíťazili aj v treťom súťažnom zápase sezóny a opäť bez inkasovaného gólu. Naopak, birminghamský tím prehral všetky tri doterajšie zápasy v sezóne.
V úvodnom kole Premier League utrpela Aston Villa debakel 0:4 na ihrisku Brightonu. Štvrtý tím uplynulého ročníka tak zostáva naďalej bez bodu.