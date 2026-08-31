VIDEO: Arsenal uspel aj v druhom zápase novej sezóny. Triumf majstra zariadil krídelník

Bukayo Saka z Arsenalu (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil úvodný gól svojho tímu.
Bukayo Saka z Arsenalu (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil úvodný gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|31. aug 2026 o 22:58
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Aston Villa zostáva naďalej bez bodu.

Premier League - 2. kolo

Aston Villa FC - Arsenal FC 0:1 (0:0)

Gól: 59. Saka

Úradujúci anglický šampión FC Arsenal si udržal stopercentnú bilanciu aj po 2. kole futbalovej Premier League.

V pondelkovom stretnutí na trávniku Aston Villy zvíťazil 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 59. minúte Bukayo Saka.

Anglický reprezentant bol na konci kombinačnej akcie hráčov Arsenalu, ktorí prekonali hustý obranný blok domáceho tímu a zakončil z priestoru pred bránou.

VIDEO: Saka strieľa gól

„Kanonieri“ zvíťazili aj v treťom súťažnom zápase sezóny a opäť bez inkasovaného gólu. Naopak, birminghamský tím prehral všetky tri doterajšie zápasy v sezóne.

V úvodnom kole Premier League utrpela Aston Villa debakel 0:4 na ihrisku Brightonu. Štvrtý tím uplynulého ročníka tak zostáva naďalej bez bodu. 

Tabuľka Premier League

Premier League

    Bukayo Saka z Arsenalu (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil úvodný gól svojho tímu.
    Bukayo Saka z Arsenalu (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil úvodný gól svojho tímu.
    VIDEO: Arsenal uspel aj v druhom zápase novej sezóny. Triumf majstra zariadil krídelník
    dnes 22:58
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