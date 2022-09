Asociácia klubov II. ligy má nového šéfa, v máji získal s Trnavou Slovnaft Cup

BRATISLAVA. Druhá futbalová liga prechádza v aktuálnej sezóne výraznou obmenou. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom v nej pôsobí až šesť iných tímov.

Podbrezová, Banská Bystrica a Skalica postúpili do Fortuna ligy, Rohožník, Bardejov a Námestovo vypadli do tretej ligy, pričom Rohožník sa napokon prihlásil až do IV. ligy – Majstrovstiev regiónu.

Novými, resp. staronovými účastníkmi druhej najvyššej súťaže sú Pohronie, Prešov, Myjava, Považská Bystrica, Rača a Dolný Kubín.

Po reorganizácii regionálnych súťaží a vytvorení dvoch skupín tretej ligy namiesto doterajších štyroch, už z druhej ligy nevypadávajú štyri tímy, ale len dva.