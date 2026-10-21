Po dueli so Slaviou prišla ďalšia rana. Fenerbahce prišlo o dvoch hráčov

Futbalistom Fenerbahce bude približne tri mesiace chýbať stredopoliar Marco Asensio. Bývalý španielsky reprezentant podstúpil operáciu poškodenej chrupavky v ľavom kolene. Turecký klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
Asensio pre zdravotné problémy vynechal posledné tri zápasy Fenerbahce. Bývalý hráč Realu Madrid či Paríža Saint-Germain tak prišiel aj o utorkovú domácu remízu 2:2 s pražskou Slaviou v Lige majstrov.
Istanbulský tím bude okrem Asensia postrádať aj obrancu Nathana Akého. Holandský reprezentant si v zápase so Slaviou poranil zadný stehenný sval a mimo hry bude približne tri týždne.