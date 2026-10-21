    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    2 - 2
    2:1
    Slavia
    Slavia

    Po dueli so Slaviou prišla ďalšia rana. Fenerbahce prišlo o dvoch hráčov

    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul.
    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul. (Autor: TASR)
    ČTK|21. okt 2026 o 17:35
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    Obranca si poranil zadný stehenný sval a mimo hry bude približne tri týždne.

    Futbalistom Fenerbahce bude približne tri mesiace chýbať stredopoliar Marco Asensio. Bývalý španielsky reprezentant podstúpil operáciu poškodenej chrupavky v ľavom kolene. Turecký klub o tom informoval na svojej webovej stránke. 

    Asensio pre zdravotné problémy vynechal posledné tri zápasy Fenerbahce. Bývalý hráč Realu Madrid či Paríža Saint-Germain tak prišiel aj o utorkovú domácu remízu 2:2 s pražskou Slaviou v Lige majstrov

    Istanbulský tím bude okrem Asensia postrádať aj obrancu Nathana Akého. Holandský reprezentant si v zápase so Slaviou poranil zadný stehenný sval a mimo hry bude približne tri týždne.

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul.
    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul.
    Po dueli so Slaviou prišla ďalšia rana. Fenerbahce prišlo o dvoch hráčov
    dnes 17:35
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul.
    Hráč Marco Asensio z Fenerbahce Istanbul počas odvety 3. predkola Ligy majstrov vo futbale Sturm Graz – Fenerbahce Istanbul.
    Po dueli so Slaviou prišla ďalšia rana. Fenerbahce prišlo o dvoch hráčov
    dnes 17:35
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Po dueli so Slaviou prišla ďalšia rana. Fenerbahce prišlo o dvoch hráčov