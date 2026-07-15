Trenčín s novým partnerom sníva o návrate do Európy. Každý odovzdáva 120 percent, hovorí tréner

Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Niké ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky.
Pod vedením trénera Ricarda Moniza v príprave zatiaľ zaznamenali dve víťazstvá, tri prehry a jednu remízu.
Generálka ich čaká už túto sobotu, keď v domácom stánku privítajú Baník Ostrava. Do najvyššej slovenskej súťaže vstúpia budúcu sobotu, keď o 16.00 h privítajú na domácej pôde KFC Komárno.
V úvode predsezónnej tlačovej konferencie predstavil AS Trenčín nového generálneho partnera klubu, ktorým sa stala spoločnosť Niké.
Dúfame, že nám toto partnerstvo pomôže
„Myslím si, že pre klub ide o strategické partnerstvo, aké sme doteraz nemali. Môže predznamenať novú úspešnú éru nášho klubu.
Verím, že to bude odrazový mostík tam, kde by sme chceli byť. Sme za to veľmi vďační a dúfame, že nám toto partnerstvo pomôže k športovému napredovaniu celého klubu,“ vyhlásil generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.
VIDEO: Generálny riaditeľ AS Trenčín počas tlačovej konferencie
Hoci holandský kormidelník Moniz nebol s výsledkami prípravy spokojný, v mužstve cíti oproti uplynulej sezóne výrazný posun.
Cieľom je vrátiť sa späť do európskych súťaží
„Prehrali sme príliš veľa zápasov. Na začiatku prípravy sme mali v kádri 40 hráčov, no urobili sme maximum.
Na čo som však skutočne hrdý je práca celého realizačného tímu, klubu aj hráčov. V kabíne vládne pozitívna atmosféra.
Minulú sezónu sme mali veľa hráčov, ktorí nevedeli, čo je to AS Trenčín. Dnes všetci odovzdávajú 120 percent. Naším cieľom je vrátiť sa späť do európskych súťaží.
Nebude to jednoduché, ale mužstvo je veľmi dobre pripravené po fyzickej stránke a zároveň je mentálne zrelšie,“ uviedol Moniz.
VIDEO: Generálny riaditeľ Niké a generálny riaditeľ AS Trenčín
Na slová trénera nadviazal jeden z najskúsenejších hráčov Trenčína Lukáš Skovajsa.
„Do prípravného obdobia sme vstúpili dvoma víťazstvami. Následne sme však nezvládli domáci dvojzápas proti Zlínu a Interu Bratislava, hoci herne to nebolo úplne zlé.
V Poľsku sme odohrali veľmi dobrý zápas s Legiou Varšava. Prehrali sme, no mali sme tam veľmi dobré úseky hry, na ktorých môžeme stavať.
Prišiel však čas, keď sa chceme pobiť o prvú šestku a byť v nej,“ nechal sa počuť Skovajsa.
VIDEO: Hráč AS Trenčín Lukáš Skovajsa
Ako každé leto, aj tentoraz nastala v trenčianskom kádri veľká fluktuácia. Citeľnou stratou bude najmä odchod Codyho Davida, ktorý sa na jar postaral o deväť presných zásahov. Spolu s ním odišlo ďalších šesť futbalistov.
Do stredu poľa ešte jeden skúsenejší Španiel
„Cody David vyjadril obrovskú túžbu odísť a ponuka klubu LNZ Cherkasy bola veľmi zaujímavá aj pre klub.
Samozrejme, prišli sme o skúsených hráčov, akými sú Goss či Jakub Holúbek. Podpísali sme troch hráčov a ďalších troch pripravujeme.
Dnes sme sfinalizovali podpis Jakuba Paura, ktorý do nášho tímu vnesie chýbajúce líderstvo.
V najbližších dňoch príde do stredu poľa ešte jeden skúsenejší španielsky futbalista,“ povedal športový riaditeľ AS Trenčín Andrej Žáčik.
V uplynulých týždňoch v médiách rezonovali informácie o situácii Huga Paveka a Nikolasa Brandisa, ktorí mali byť preradení do B-mužstva.
„Posledné štyri či päť týždňov sme cítili, že nie sú hlavou stopercentne pri mužstve. Zároveň však ich prestup ešte nie je hotový.
Som na nich hrdý. Zaujímajú sa o nich veľké kluby, čo je dôkaz, že pracujeme dobre. Musíme však byť rozumní.
Možno ešte nenastal správny čas na ich odchod,“ vyjadril sa tréner AS Trenčín Moniz.
VIDEO: Tréner AS Trenčín Ricardo Moniz
Na neho nadviazal Žáčik: „Transfer oboch hráčov nie je vôbec blízko. S oboma chceme naďalej spolupracovať a podpísať s nimi nové zmluvy.
Ich preradenie do rezervy bolo čisto zo športových dôvodov. Hráči sú možno myšlienkami už inde, no my sa s nimi snažíme dohodnúť na nových podmienkach a udržať ich v kádri.“
Športový úsek klubu verí, že mužstvo je pripravené prehovoriť do boja o popredné miesta súťaže.
Liga je náročnejšia a vyrovnanejšia
„Chceli by sme sa po dlhšom období opäť dostať do prvej šestky, v ktorej sme absentovali počas posledných piatich sezón. Uvedomujeme si, že liga je náročnejšia a vyrovnanejšia. V rámci možností sa nám však podarilo udržať káder pokope.
Urobili sme maximum pre to, aby sme mali konkurencieschopné mužstvo a bojovali o popredné priečky.
Cítime, že nás tlačí topánka v ofenzíve, no to je ovplyvnené aj zraneniami. Celú prípravu nám chýbali Soares i Dylann Kam. Myslím si, že časom si to sadne a budeme silnejší,“ uzavrel Žáčik.