V generálke prehrali u topfavorita rozdielom triedy, no zatiaľ sú prví a doma vraj bude odveta

Do západniarskej tretej ligy vstupovali ako najväčší favoriti na postup do MONACObet ligy Nitra a Púchov, v prvom kole si však na Považí títo konkurenti body po bezgólovej remíze podelili a na prvom mieste tak figurujú po dvoch odohraných kolách stopercentní mladíci z rezervy nikéligového AS Trenčín.
Tí nastúpili uplynulú nedeľu v druhom treťoligovom kole v bratislavskej Rači, kde zvíťazili 3:2, s vekovým priemerom základnej jedenástky 19,1 roka a do hry naskočili aj štyria striedajúci hráči s vekovým priemerom 17,8 roka.
Pod Zoborom rátali ligové minúty hviezd súpera
Najväčší ašpirant na postup FC Nitra vyrukoval po postupe zo štvrtej ligy s menami, ako Lukáš Štetina, Lukáš Greššák, Pavol Bajza, Andrej Kadlec, Karol Mondek, Filip Balaj či od druhého kola aj s Miroslavom Stochom, čo nie sú ligisti s pár štartami v najvyššej súťaži, veď niektorí hrali aj v onakvejších zahraničných ligách či za slovenskú reprezentáciu.
„Keď sme hrali generálku pred prvým kolom v Nitre, ktosi z našej výpravy začal počítať hráčom FC Nitra odohrané minúty v prvej lige a lietalo tam naozaj poriadne vysoké číslo,“ vrátil sa k piatku 31. júla manažér projektu AS Trenčín B Ľubomír Talda.
„Drvivá väčšina našich hráčov sú stredoškoláci, preto počas letnej prípravy trénujeme aj dopoludnia a aj piatkový zápas v Nitre sa začínal o 10.30. Na kvalitnom tréningovom procese si veľmi zakladáme,“ vie, o čom hovorí niekdajší prvoligista.
Generálka skončila víťazstvom domáceho FC Nitra 3:0. „Hlavným cieľom nášho projektu s juniorským tímom je uľahčiť našim dorastencom z akadémie prechod do mužského futbalu.
V tejto sezóne sme tím omladili dokonca ešte o čosi viac, ako vlani, no a zaradení boli aj 17-roční nádejní futbalisti, ktorí snáď ešte ani nezačali kopať do lopty, keď niektorí ich nitrianski protihráči hrali napríklad aj ťažké európske pohárové súťaže.
Naši mladíci sa ale pod vedením trénerského štábu vedeného Marekom Ďanovským vyvíjajú správnym smerom a aj preto veríme, že zápas deviateho kola, v ktorom doma privítame práve Nitru, bude výsledkovo iný.“
Vlani poloviční majstri
Mladí Trenčania dopĺňaní hráčmi z kádra prvoligového áčka ukázali veľký rast formy už minulú jeseň, ktorú skončili dokonca ako poloviční majstri súťaže, keď po ôsmom kole dokázali vyhrať všetkých sedem zostávajúcich stretnutí jesene.
„Vlani z toho bolo nakoniec konečné piate miesto, pričom sme boli najofenzívnejším mužstvom celej tretej ligy, keď sme zaznamenali v 30 kolách 73 gólov.“ To je takmer dva a pol gólu na zápas.
„Výsledky nie sú u nás prvoradé, ale trošku nás potom predsalen mrzeli prvé dve jarné kolá, v ktorých sme ako vedúce mužstvo prehrali doma s neskorším majstrom Galantou 1:4 a vo Veľkých Ludinciach 0:1. Aj potom sme však od tretieho jarného kola chytili dobrú šnúru šiestich zápasov bez prehry.
U nás sa tvoria zápasové kádre béčka a staršieho dorastu pri bežnom víkendovom programe po sobotňajšom zápase A-mužstva v Niké lige. Po ňom nám hlavný tréner Ricardo Moniz oznámi, ktorí hráči z prvoligového kádra idú na druhý deň hrať tretiu ligu za rezervné mužstvo.
No a my si už s našimi trénermi rozdelíme celú skupinu hráčov z akadémie a posíl z áčka na tých, ktorí idú hrať v nedeľu za béčko, a tých, ktorí za U19-tku.
Ako som spomenul, v tejto sezóne sme béčko omladili hráčmi s ročníkom narodenia 2009, teda 17-ročnými, ktorí tak dostávajú šancu zoznámiť sa s mužským futbalom ešte o čosi skôr. To je vlastne aj svetový trend.“
Niektorí chodia aj za áčko
V stretnutí prvého kola AS Trenčín B – Slovan Duslo Šaľa (4:2) zostali všetky body pod Čákovým hradom a čuduj sa svete, okrem poistky 20-ročného Chorváta Viktora Šimiča na 2:0 dal prvopolčasový hetrik 18-ročný Fedor Kasana, ktorý zahviezdil už minulú jeseň, keď v prvom roku projektu dostal po siedmich kolách ako 17-ročný nielen pozvánku do A-tímu mužov, ale aj prvú profesionálnu zmluvu.
„Je to proces, Fedor Kasana má už štarty aj v Niké lige a aj teraz veríme, že sa opäť dostane do vlaňajšej dvanásťgólovej formy, pomôže béčku a opäť si vybojuje miesto v základnej zostave prvého mužstva.
V kádri áčka je aj 17-ročný brankár Marek Jurák či ďalší talentovaný futbalista Uhlárik.
V druhom kole zvíťazili mladí Trenčania zaslúžene v bratislavskej Rači 3:2, o skóre teraz vedú tabuľku pred Belušou a Sencom a túto sobotu o 10.30 privítajú na hlavnom štadióne AS jednobodové béčko Komárna.
„V Rači sme išli do rýchleho vedenia 1:0, domáci však po prestávke vyrovnali na 2:2, ale boli sme dobre rozbehnutí a výborný výkon podal aj 18-ročný Marko Behan, ktorý mužstvo rozjasal dvadsať minút pred koncom svojím druhým gólom, ktorý bol víťazný,“ priblížil činovník.
Karty miešať môžu viacerí
„Po prvých dvoch kolách máme síce plný počet bodov, to však ešte nič neznamená. Favoritov súťaže treba hľadať niekde inde.
V prvom kole sme hrali so Šaľou v nedeľu, preto som si nenechal ujsť šláger Púchov – Nitra.
Bol to dobrý zápas, ktorý skončil bezgólovou remízou, musím však povedať, že víťazstvo mohli strhnúť na svoju stranu tak Nitrania, ako aj domáci Púchov.
V súťaži sú ale aj ďalšie silné mužstvá, ktoré môžu miešať postupové karty. Spomeniem napríklad Myjavu, ktorá remizovala naposledy v Púchove 2:2,“ a najbližšie preverí v domácom prostredí práve Nitru.
„Nebezpečné budú Nové Zámky či Gabčíkovo, vyššie však pôjde určite ešte aj Prievidza.“ No a smelé ambície netajil ani tréner druhého nováčika z bratislavskej štvrtej ligy OFK Dunajská Lužná Marián Tóth, ktorého mužstvo má tri body, no už na Myjave v prvom kole vyhralo prvý polčas 1:0, hoci nakoniec vyšlo naprázdno, keď Myjava otočila na konečných 3:1.
Kouč: Cieľom progres hráča
Stará pravda hovorí, že kde sa dvaja bijú, víťazí tretí. Po dvoch kolách vedie priebežne mladučký B-tím Trenčína, ktorého letnú prípravu zhodnotil pre klubový web tréner Marek Ďanovský:
„Ciele pred druhou našou treťoligovou sezónou sú hlavne o rozvoji a progrese hráčov, no s tým samozrejme idú ruka v ruke ešte aj s dobré výsledky mužstva a dobré meno klubu.“ No a potešiť dokáže ešte aj pohľad na tabulku.
„Tlačíme na hráčov, aby jednotlivé herné situácie riešili sebavedomo, preto sa chceme v tabuľke pohybovať v lepšom strede a pokiaľ možno čo najvyššie.
Káder je opäť omladený hlavne o hráčov ročníka 2009, ktorí v minulej sezóne ukázali potenciál ďalšieho rastu. Takisto by sme chceli napomôcť hráčom ročníka 2007, ako sú Slovák, Uhlárik, Haba, Galajda a Ďurík, aby sa postupne stali lídrami tohto tímu a mohli sa tak posunúť o stupienok vyššie.
Úlohou zostáva aj vyťaženie hráčov prvého tímu a možno opäť budeme súčasťou príbehu Brandisa, ktorý odohral nemalý počet zápasov v minulej sezóne práve u nás.“
Hlavný tréner AS Trenčín B Marek Ďanovský je ako 35-ročný stále vyťažovaný aj ako aktívny futbalista a kapitán mužstva štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec, ktoré sú nepísanou farmou blízkeho Trenčína.
„Náš tréner Marek Ďanovský toho stíha naozaj veľa, vlani ukončil štúdium najvyššej trénerskej UEFA PRO licencie a tréningový proces pod jeho vedením spĺňa vysoké kritériá. V lete trénujeme šesťkrát do týždňa plus zápas, niekedy sú tréningy dvojfázové, čo umožňuje mladému hráčovi výkonnostne rásť.
Osobne som presvedčený, že náš tréner Marek Ďanovský má perspektívu prepracovať sa postupne až do nyjvyššej ligovej súťaže,“ zakončil trenčiansky manažér Talda.
Naozaj, tréner Ďanovský - po tom, čo odviedol svoju prácu, ako v bežný tréningový deň - odohral túto stredu celý večerný zápas Slovnaft Cupu FC Spartak Trnava – OŠK Trenčianske Stankovce (3:0) s kapitánskou páskou na rukáve pred 2850 divákmi, ktorý sa po dohode odohral v Trnave na Štadióne Antona Malatinského.