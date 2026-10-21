    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 0
    2:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v zápase Ligy majstrov proti AS Rím.
    Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali
    Mario Hermoso otvára skóre duelu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
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    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotogaléria (62)
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
    TASR|21. okt 2026 o 07:23
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    Potýčky v zápase AS Rím - Slovan Bratislava trvali približne desať minút.

    Pri násilnostiach fanúšikov počas utorkového zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Slovanom Bratislava (4:0) sa podľa talianskych médií zranil jeden policajt.

    Incident sa odohral v druhom polčase na Olympijskom štadióne, keď sa skupina priaznivcov slovenského majstra pokúsila preniknúť zo sektora hostí na susednú tribúnu s fanúšikmi domáceho tímu. Informovali o tom denníky La Gazzetta dello Sport a Corriere della Sera.

    VIDEO: Zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Podľa talianskych médií sa výtržnosti začali približne v 50. minúte, keď priaznivci Slovana kopali do sklenených bariér a hádzali predmety smerom k domácim fanúšikom.

    Do sektora následne vstúpili policajti v zásahovom výstroji, ktorých však časť výtržníkov zatlačila späť.

    „Niektorí fanúšikovia Slovana prinútili policajtov ustúpiť a zobrali bezpečnostným zložkám niekoľko štítov,“ napísal portál Tuttomercatoweb na základe zistení svojho reportéra Marca Campanellu.

    VIDEO: Potýčka fanúšikov Slovana s policajtami

    Minimálne jeden z odcudzených štítov následne hodili smerom k priaznivcom AS Rím.

    Potýčky trvali približne desať minút, počas ktorých utrpel zranenie jeden policajt. Jeho zdravotný stav ani rozsah zranení zatiaľ nie sú známe, z tribúny mu pomohli dostať sa jeho kolegovia.

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    Hráči AS Rím sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Peter Pokorný (Slovan) a Niccolló Pisilli (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    62 fotografií
    Roma's Lorenzo Pellegrini, right, tries to block a shot from Slovan's Cesar Blackman during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Rodrigo Mora plays the ball during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, and Slovan's Suleiman Camara challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Cesar Blackman, right, and Roma's Lorenzo Pellegrini challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure reacts during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Wesley, left, controls the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, heads the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, front, and Slovan's Svetozar Markovic challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXTréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.Slovan's Tigran Barseghyan, left, and Roma's Leonardo Balerdi challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, right, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, second right, scores his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Gianluca Mancini, left, and Roma's Konstantinos Koulierakis applaud to supporters at the end of the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Kevin Wimmer challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Roma's Niccolo Pisilli celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaPolice officers clash with Slovan soccer fans during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's fourth goal from the penalty spot during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Peter Pokorny challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, second left, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Niccolo Pisilli challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Sandro Cruz, right, and Roma's Rodrigo Mora challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Niccolo Pisilli celebrates with teammates after scoring his side's third goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan), ktorý vyťahuje po tretí raz loptu zo svojej brány počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke druhý vpravo Mario Hermoso (AS Rím) sa teší z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímkeTigran Barseghjan (Slovan) a brankár Pierluigi Gollini (AS Rím ) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner AS Rím Gian Piero Gasperini reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava brankár Dominik Takáč (Slovan), jeho spoluhráč Kenan Bajrič a Mario Hermoso (AS Rím), ktorý dáva úvodný gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke hráč Slovan Tigran Barseghjan (uprostred), ktorému hlavný rozhodca Sandro Schärer (vľavo) ukazuje žltú kartu za filmovanie počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Talianski policajti napokon obnovili poriadok aj za použitia obuškov. Priebeh incidentu dokumentovali príslušníci vyšetrovacej jednotky DIGOS.

    Podľa Corriere della Sera sa podarilo identifikovať niekoľkých výtržníkov a nie sú vylúčené ďalšie opatrenia proti nim.

    Po skončení stretnutia už podľa dostupných informácií k ďalším incidentom v okolí štadióna nedošlo.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
    dnes 07:235
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.analýza
    Martin Kozinkaut 07:00
    Tréner AS Rím zbožňoval bývalé eso Slovana. Vysvetľoval si to bryndzou a pivomNeškodné strely a najhorší pressing. V čom Slovan zaostáva medzi elitou?
    Martin Kozinka|ut 07:00
    Peter Štepanovský a jeho životný gól.
    Pavol Spálpi 07:00|3
    Slovan vyradil svetovú značku, umlčal 50-tisíc. Novinári platili za čosi absurdnéSlovan čakajú dva Rímy.
    Pavol Spál|pi 07:00|3
    Tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré.
    po 19:13|9
    Touré sa pred súbojom Dávida s Goliášom obáva o ofenzívu. Hráčom však veríSlovan sa s Rímom už stretol, taliansky tím senzačne vyradili v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012.
    po 19:13|9
    Gian Piero Gasperini.
    po 16:13
    Tréner AS Rím varuje pred Slovanom: Nemôžeme súpera podceniťAS vstúpil do ligovej fázy LM remízou 1:1 na ihrisku Fenerbahce Istanbul, následne prehral doma s Realom Madrid 3:4.
    po 16:13
    Roma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    ut 21:43
    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    ut 21:43
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    ut 23:26|2
    VIDEO: Fanúšikovia Slovana sa v Ríme pobili. Policajtov vytlačili zo sektora hostíPozrite si góly a najlepšie momenty zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v 3. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    ut 23:26|2
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
    dnes 07:235
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili