VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili

Pri násilnostiach fanúšikov počas utorkového zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Slovanom Bratislava (4:0) sa podľa talianskych médií zranil jeden policajt.
Incident sa odohral v druhom polčase na Olympijskom štadióne, keď sa skupina priaznivcov slovenského majstra pokúsila preniknúť zo sektora hostí na susednú tribúnu s fanúšikmi domáceho tímu. Informovali o tom denníky La Gazzetta dello Sport a Corriere della Sera.
VIDEO: Zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
Podľa talianskych médií sa výtržnosti začali približne v 50. minúte, keď priaznivci Slovana kopali do sklenených bariér a hádzali predmety smerom k domácim fanúšikom.
Do sektora následne vstúpili policajti v zásahovom výstroji, ktorých však časť výtržníkov zatlačila späť.
„Niektorí fanúšikovia Slovana prinútili policajtov ustúpiť a zobrali bezpečnostným zložkám niekoľko štítov,“ napísal portál Tuttomercatoweb na základe zistení svojho reportéra Marca Campanellu.
VIDEO: Potýčka fanúšikov Slovana s policajtami
Minimálne jeden z odcudzených štítov následne hodili smerom k priaznivcom AS Rím.
Potýčky trvali približne desať minút, počas ktorých utrpel zranenie jeden policajt. Jeho zdravotný stav ani rozsah zranení zatiaľ nie sú známe, z tribúny mu pomohli dostať sa jeho kolegovia.
Talianski policajti napokon obnovili poriadok aj za použitia obuškov. Priebeh incidentu dokumentovali príslušníci vyšetrovacej jednotky DIGOS.
Podľa Corriere della Sera sa podarilo identifikovať niekoľkých výtržníkov a nie sú vylúčené ďalšie opatrenia proti nim.
Po skončení stretnutia už podľa dostupných informácií k ďalším incidentom v okolí štadióna nedošlo.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo