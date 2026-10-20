    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Stadio Olimpico
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.
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    Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava

    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara. (Autor: TASR)
    Sportnet|20. okt 2026 o 19:49
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    Pozrite si zostavy zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v 3. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj tretí zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na olympijskom štadióne budú čeliť AS Rím.

    V bránke dostane dôveru tradične Dominik Takáč. Obrannú štvoricu tvoria Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.

    V stredovej formácii sú aj Artur Gajdoš, Peter Pokorný a Rahim Ibrahim. V útoku budú operovať Tigran Barseghjan, Nino Marcelli a Suleiman Camara.

    Duel AS Rím - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava

    Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Gajdoš, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Marcelli, Camara

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava
    dnes 19:49
    Gian Piero Gasperini.
    po 16:13
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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava
    dnes 19:49
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava