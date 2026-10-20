Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj tretí zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na olympijskom štadióne budú čeliť AS Rím.
V bránke dostane dôveru tradične Dominik Takáč. Obrannú štvoricu tvoria Cesar Blackman, stopérska dvojica Svetozar Markovič a Kenan Bajrič a na ľavej strane Sandro Cruz.
V stredovej formácii sú aj Artur Gajdoš, Peter Pokorný a Rahim Ibrahim. V útoku budú operovať Tigran Barseghjan, Nino Marcelli a Suleiman Camara.
Duel AS Rím - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava
Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Gajdoš, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Marcelli, Camara