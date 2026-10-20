Mladíci Slovana držali s Rímom krok. V závere však padli a dostali debakel

Mládežnícka Liga majstrov - 3. kolo
AS Rím - Slovan Bratislava 5:0 (1:0)
Góly: 35. Camara, 61., 79., 85. Paratici, 87. Arena
Rozhodovali: Hensgens - De Groot, Ribbink (všetci Belg.)
ŽK: Marchetti, Ballarin, Forni - Treplan, Holocsy
AS Rím: Bouaskar - Marchetti, Terlizzi, Basile (77. Bonifazi) - Loreti, Forni (62. Giammattei), Ballarin (77. Pallassini), Carma - Maccaroni (77. Strata), Camara (56. Paratici) - Arena
Slovan: Gramblička - Veľký, Rečný, Balog, Hajko - Holocsy (80. Šimek) - Treplan (68. Listmajer), Hofstädter, Kendera (68. Tomáško), Šalkovič (68. Žofčák) - Juhaniak (84. Ružiak)
Futbaloví dorastenci ŠK Slovan Bratislava prehrali v utorkovom zápase mládežníckej Ligy majstrov na pôde talianskeho AS Rím 0:5.
Po troch odohratých dueloch tak majú na konte tri body za minulotýždňové víťazstvo nad Stuttgartom 1:0 v domácom prostredí. V neúplnej tabuľke im patrí nepostupové 25. miesto.
Tím „belasých“ do 19 rokov inkasoval v prvom polčase iba raz, a to po gólovej koncovke Mandjoua Camaru.
Po zmene strán však nastrieľal hetrik Lorenzo Paratici a výsledku dal v závere konečnú podobu Antonio Arena.
Devätnástku Slovana Bratislava čakajú v rámci mládežníckej LM ešte tri duely súbežne s pôsobením „áčka“ v milionárskej súťaži, a to v Rakúsku proti LASK Linz (3. novembra) a v domácom prostredí proti Realu Betis (24. novembra) a Šachtaru Doneck (9. decembra).
Do play off postúpi 22 z 36 tímov, ktoré doplní desať z vetvy domácich mládežníckych šampiónov, kde bojuje aj MŠK Žilina.
V stredu čakal tretí duel v ligovej fáze LM na pôde AS Rím aj A-tím Slovana. Úvodný výkop stretnutia na Stadio Olimpico bol na programe o 21.00 h.
Hlas po zápase
Michal Demeter, tréner Slovana: „Tento zápas sa ťažko hodnotí, výsledok je pre nás veľmi krutý. Na tejto úrovni súper potrestá každé vaše zaváhanie, a to sa dnes potvrdilo. Mrzí ma hlavne nezvládnutý záver, keď sme v priebehu deviatich minút trikrát inkasovali. Pokazili sme si tým celý dojem z dovtedy predvedenej hry. Záver duelu musíme dohrať iným spôsobom a ukázať inú mentalitu.“
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.
V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.