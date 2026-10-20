Mladíci Slovana držali s Rímom krok. V závere však padli a dostali debakel

Futbalisti Slovana Bratislava do 19 rokov.
Futbalisti Slovana Bratislava do 19 rokov. (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava Akadémia)
Sportnet, TASR|20. okt 2026 o 15:54
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Slovanisti po polčase ešte prehrávali len 0:1, v 78. minúte bol stav 0:2.

Mládežnícka Liga majstrov - 3. kolo

AS Rím - Slovan Bratislava 5:0 (1:0)

Góly: 35. Camara, 61., 79., 85. Paratici, 87. Arena

Rozhodovali: Hensgens - De Groot, Ribbink (všetci Belg.)

ŽK: Marchetti, Ballarin, Forni - Treplan, Holocsy

AS Rím: Bouaskar - Marchetti, Terlizzi, Basile (77. Bonifazi) - Loreti, Forni (62. Giammattei), Ballarin (77. Pallassini), Carma - Maccaroni (77. Strata), Camara (56. Paratici) - Arena

Slovan: Gramblička - Veľký, Rečný, Balog, Hajko - Holocsy (80. Šimek) - Treplan (68. Listmajer), Hofstädter, Kendera (68. Tomáško), Šalkovič (68. Žofčák) - Juhaniak (84. Ružiak)

Futbaloví dorastenci ŠK Slovan Bratislava prehrali v utorkovom zápase mládežníckej Ligy majstrov na pôde talianskeho AS Rím 0:5.

Po troch odohratých dueloch tak majú na konte tri body za minulotýždňové víťazstvo nad Stuttgartom 1:0 v domácom prostredí. V neúplnej tabuľke im patrí nepostupové 25. miesto.

Tím „belasých“ do 19 rokov inkasoval v prvom polčase iba raz, a to po gólovej koncovke Mandjoua Camaru.

Po zmene strán však nastrieľal hetrik Lorenzo Paratici a výsledku dal v závere konečnú podobu Antonio Arena.

Devätnástku Slovana Bratislava čakajú v rámci mládežníckej LM ešte tri duely súbežne s pôsobením „áčka“ v milionárskej súťaži, a to v Rakúsku proti LASK Linz (3. novembra) a v domácom prostredí proti Realu Betis (24. novembra) a Šachtaru Doneck (9. decembra).

Do play off postúpi 22 z 36 tímov, ktoré doplní desať z vetvy domácich mládežníckych šampiónov, kde bojuje aj MŠK Žilina.

V stredu čakal tretí duel v ligovej fáze LM na pôde AS Rím aj A-tím Slovana. Úvodný výkop stretnutia na Stadio Olimpico bol na programe o 21.00 h.

Hlas po zápase

Michal Demeter, tréner Slovana: „Tento zápas sa ťažko hodnotí, výsledok je pre nás veľmi krutý. Na tejto úrovni súper potrestá každé vaše zaváhanie, a to sa dnes potvrdilo. Mrzí ma hlavne nezvládnutý záver, keď sme v priebehu deviatich minút trikrát inkasovali. Pokazili sme si tým celý dojem z dovtedy predvedenej hry. Záver duelu musíme dohrať iným spôsobom a ukázať inú mentalitu.“


Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Hráči ŠK Slovan Bratislava, zľava Alexej Maroš, Danylo Ignatenko, Nino Marcelli, Sandro Cruz a Suleiman Camara.
    Touré zmenil štýl, Marcelli už v základe. Zostavy zápasu AS Rím - Slovan Bratislava
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