Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali

ŠK Slovan Bratislava sa ani na jedenásty pokus nedočkal prvého bodu vo futbalovej Lige majstrov. A treba zdôrazniť, že k nemu nebol ani len blízko.
Slovenský majster si na pôde AS Rím neškrtol. Za 90 minút sa dostal do jedného zakončenia, keď chrbtom k bráne hlavičkoval Peter Pokorný.
Okrem toho štatistici napočítali už len tri dotyky hostí v súperovej šestnástke (Camara 2, Barseghjan 1, pozn.), oproti 70 na strane Rimanov.
Rozdiel medzi oboma mužstvami bol priepastný a nebyť zákrokov brankára Dominika Takáča, konečné skóre by bolo ešte horšie. Prestížny denník naznačil, že Slovan je v Lige majstrov iba do počtu.
"Slovan je votrelcom a Rím predviedol šou. Po pohodlnom víťazstve 4:0 je prehra s Realom Madrid zabudnutá," píše La Gazzetta dello Sport.
Chyby, aké si nemôžu dovoliť
Na výkon Slovana na Stadio Olimpico sa ťažko pozeralo a možno aj skalní fanúšikovia premýšľali, či v televízii neprepnú na iný zápas.
Hráči AS Rím nehrali tak dynamicky ako Paríž St. Germain či Stuttgart, no belasí im cestu za víťazstvom uľahčili individuálnymi chybami. Také by si hráči nemali dovoliť na domácej scéne, nieto ešte v Lige majstrov.
Úvodný gól inkasovali zo štandardnej situácie, keď prehral hlavičkový súboj Sandro Cruz. Čisté svedomie nemal ani pri druhom zásahu, keď nereagoval na odrazenú loptu po výbornom zákroku Takáča.
Pri treťom góle trestuhodne stratil loptu v okolí vlastnej päťky Tigran Barseghjan a o tri minúty neskôr spôsobil pokutový kop César Blackman.
VIDEO: Zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
"Bol to náročný zápas proti kvalitnému súperovi. Domáci dominovali, ale uľahčili sme im to naším bránením. Nechceli sme, aby to takto dopadlo, ale je to Liga majstrov, v ktorej vás potrestajú za všetko.
Dostávame veľmi lacné góly. Ak chceme niečo uhrať v tejto súťaži, nemôžeme inkasovať z priameho kopu a po našich chybách," uviedol Peter Pokorný.
Na jeho slová nadviazal aj tréner Yaya Touré. Kým v roku 2009 sa v Ríme tešil zo zisku ušatej trofeje, teraz musel prijať trpkú prehru.
"Najdôležitejšie je, aby sme sa z toho poučili. Viem, kam sa chceme dostať a viem, že musíme tvrdo pracovať. Robíme chyby, ktoré si na tejto úrovni nemôžeme dovoliť," povedal pre Nova Sport.
Bez piatich útočníkov
Na hre Slovana sa do značnej miery podpísala absencia piatich útočníkov, vrátane Andraža Šporara či nedávnej posily Romana Čerepkaia.
Na hrote útoku síce bojoval Nino Marcelli, no proti dobre fungujúcej obrane AS Rím bol bez šance. Tretí tím Serie A si v desiatom súťažnom zápase pripísal na konto už šieste čisté konto.
"Videli sme, kde sú oni a kde my. Celý zápas boli lepší. Dlho sme behali bez lopty a potom sme nemali sily útočiť. Je vidno, že pravidelne hrávajú ťažké zápasy," pridal sa s hodnotením Artur Gajdoš.
Defenzívu rímskeho klubu pochválil vo svojom hodnotení aj novinár Andrea Pugliese. "Celá obrana Giallorossi podala perfektný výkon," napísal.
Takisto sa vyjadril aj k hráčom Slovana, ktorí sú na poslednom mieste tabuľky: "Spomedzi hostí obstál iba Takáč. Naopak, Barseghyan mal hrozný večer."
Autor prvého gólu Mario Hermoso vyzdvihol dôležitosť výhry po zbabranom závere proti Realu Madrid (z 3:1 na 3:4 pozn.), Niccolò Pisilli si užil zápas s kapitánskou páskou a spokojný bol aj tréner Rimanov.
"V Lige majstrov nenájdete ľahkého súpera. Odviedli sme dobrú prácu a nedovolili Slovanu byť nebezpečný z protiútokov. Ten má určite priestor na zlepšenie," povedal 68-ročný Gian Piero Gasperini.
Incident s fanúšikmi
Pred zápasom sa v slovenských médiách spomínalo na rok 2011, keď Slovan po góle Petra Štepanovského senzačne vyradil AS Rím v baráži Európskej ligy.
Aj tentokrát do večného mesta vycestovali stovky fanúšikov zo Slovenska, no nielenže sa podobne senzačného výsledku nedočkali, ale ešte aj na seba upozornili agresívnym správaním sa na tribúnach.
VIDEO: Incident medzi fanúšikmi Slovana a bezpečnostnými zložkami
V druhom polčase sa dostali do konfliktu s ťažkoodencami, ktorí oddeľovali fanúšikovské tábory. Podľa Corriere dello Sport malo prísť k zraneniu minimálne jedného člena bezpečnostnej zložky.
"Priaznivci hostí sa pokúsili vyraziť smerom k sektoru Curva Nord. Policajti okamžite zasiahli, aby obnovili poriadok, čo vyvolalo chaotické scény na tribúnach," opísali situáciu talianske zdroje.
Okrem slabého výkonu na trávniku si tak slovenský majster neurobil dobré meno ani mimo neho, pričom UEFA sa tým ešte zrejme bude zaoberať.
Kým AS Rím čaká začiatkom novembra výjazd na Old Trafford v Manchestri, Slovan sa predstaví v Linzi. Zápas proti tamojšiemu LASK je pre belasých papierovo najväčšou šancou na bodový zisk.
"Myslím si, že s nimi môžeme hrať otvorenú partiu. Musíme sa na to dobre pripraviť, zlepšiť vo všetkých aspektoch a hlavne nerobiť individuálne chyby," dodal v televíznom rozhovore Pokorný.