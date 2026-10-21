    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 0
    2:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v zápase Ligy majstrov proti AS Rím.
    Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali
    Mario Hermoso otvára skóre duelu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.
    Tréner AS Rím zbožňoval bývalé eso Slovana. Vysvetľoval si to bryndzou a pivom
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    Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v zápase Ligy majstrov proti AS Rím.
    Fotogaléria (62)
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v zápase Ligy majstrov proti AS Rím. (Autor: TASR)
    Miroslav Kováčik|21. okt 2026 o 05:49
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    Slovan Bratislava dostal v Ríme lekciu.

    ŠK Slovan Bratislava sa ani na jedenásty pokus nedočkal prvého bodu vo futbalovej Lige majstrov. A treba zdôrazniť, že k nemu nebol ani len blízko.

    Slovenský majster si na pôde AS Rím neškrtol. Za 90 minút sa dostal do jedného zakončenia, keď chrbtom k bráne hlavičkoval Peter Pokorný.

    Okrem toho štatistici napočítali už len tri dotyky hostí v súperovej šestnástke (Camara 2, Barseghjan 1, pozn.), oproti 70 na strane Rimanov.  

    Rozdiel medzi oboma mužstvami bol priepastný a nebyť zákrokov brankára Dominika Takáča, konečné skóre by bolo ešte horšie. Prestížny denník naznačil, že Slovan je v Lige majstrov iba do počtu. 

    "Slovan je votrelcom a Rím predviedol šou. Po pohodlnom víťazstve 4:0 je prehra s Realom Madrid zabudnutá," píše La Gazzetta dello Sport. 

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    Hráči AS Rím sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Peter Pokorný (Slovan) a Niccolló Pisilli (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    62 fotografií
    Roma's Lorenzo Pellegrini, right, tries to block a shot from Slovan's Cesar Blackman during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Rodrigo Mora plays the ball during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, and Slovan's Suleiman Camara challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Cesar Blackman, right, and Roma's Lorenzo Pellegrini challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure reacts during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Wesley, left, controls the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, heads the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, front, and Slovan's Svetozar Markovic challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXTréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.Slovan's Tigran Barseghyan, left, and Roma's Leonardo Balerdi challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, right, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, second right, scores his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Gianluca Mancini, left, and Roma's Konstantinos Koulierakis applaud to supporters at the end of the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Kevin Wimmer challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Roma's Niccolo Pisilli celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaPolice officers clash with Slovan soccer fans during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's fourth goal from the penalty spot during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Peter Pokorny challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, second left, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Niccolo Pisilli challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Sandro Cruz, right, and Roma's Rodrigo Mora challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Niccolo Pisilli celebrates with teammates after scoring his side's third goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan), ktorý vyťahuje po tretí raz loptu zo svojej brány počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke druhý vpravo Mario Hermoso (AS Rím) sa teší z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímkeTigran Barseghjan (Slovan) a brankár Pierluigi Gollini (AS Rím ) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner AS Rím Gian Piero Gasperini reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava brankár Dominik Takáč (Slovan), jeho spoluhráč Kenan Bajrič a Mario Hermoso (AS Rím), ktorý dáva úvodný gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke hráč Slovan Tigran Barseghjan (uprostred), ktorému hlavný rozhodca Sandro Schärer (vľavo) ukazuje žltú kartu za filmovanie počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Chyby, aké si nemôžu dovoliť

    Na výkon Slovana na Stadio Olimpico sa ťažko pozeralo a možno aj skalní fanúšikovia premýšľali, či v televízii neprepnú na iný zápas.

    Hráči AS Rím nehrali tak dynamicky ako Paríž St. Germain či Stuttgart, no belasí im cestu za víťazstvom uľahčili individuálnymi chybami. Také by si hráči nemali dovoliť na domácej scéne, nieto ešte v Lige majstrov.

    Úvodný gól inkasovali zo štandardnej situácie, keď prehral hlavičkový súboj Sandro Cruz. Čisté svedomie nemal ani pri druhom zásahu, keď nereagoval na odrazenú loptu po výbornom zákroku Takáča. 

    Pri treťom góle trestuhodne stratil loptu v okolí vlastnej päťky Tigran Barseghjan a o tri minúty neskôr spôsobil pokutový kop César Blackman. 

    VIDEO: Zostrih zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    "Bol to náročný zápas proti kvalitnému súperovi. Domáci dominovali, ale uľahčili sme im to naším bránením. Nechceli sme, aby to takto dopadlo, ale je to Liga majstrov, v ktorej vás potrestajú za všetko.  

    Dostávame veľmi lacné góly. Ak chceme niečo uhrať v tejto súťaži, nemôžeme inkasovať z priameho kopu a po našich chybách," uviedol Peter Pokorný.

    Na jeho slová nadviazal aj tréner Yaya Touré. Kým v roku 2009 sa v Ríme tešil zo zisku ušatej trofeje, teraz musel prijať trpkú prehru.

    "Najdôležitejšie je, aby sme sa z toho poučili. Viem, kam sa chceme dostať a viem, že musíme tvrdo pracovať. Robíme chyby, ktoré si na tejto úrovni nemôžeme dovoliť," povedal pre Nova Sport.

    Bez piatich útočníkov

    Na hre Slovana sa do značnej miery podpísala absencia piatich útočníkov, vrátane Andraža Šporara či nedávnej posily Romana Čerepkaia.

    Na hrote útoku síce bojoval Nino Marcelli, no proti dobre fungujúcej obrane AS Rím bol bez šance. Tretí tím Serie A si v desiatom súťažnom zápase pripísal na konto už šieste čisté konto. 

    "Videli sme, kde sú oni a kde my. Celý zápas boli lepší. Dlho sme behali bez lopty a potom sme nemali sily útočiť. Je vidno, že pravidelne hrávajú ťažké zápasy," pridal sa s hodnotením Artur Gajdoš.

    Kenan Bajrič sa snaží zabrániť Mariovi Hermosovi v strelení gólu v zápase AS Rím - Slovan Bratislava.
    Kenan Bajrič sa snaží zabrániť Mariovi Hermosovi v strelení gólu v zápase AS Rím - Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

    Defenzívu rímskeho klubu pochválil vo svojom hodnotení aj novinár Andrea Pugliese. "Celá obrana Giallorossi podala perfektný výkon," napísal. 

    Takisto sa vyjadril aj k hráčom Slovana, ktorí sú na poslednom mieste tabuľky: "Spomedzi hostí obstál iba Takáč. Naopak, Barseghyan mal hrozný večer."  

    Autor prvého gólu Mario Hermoso vyzdvihol dôležitosť výhry po zbabranom závere proti Realu Madrid (z 3:1 na 3:4 pozn.), Niccolò Pisilli si užil zápas s kapitánskou páskou a spokojný bol aj tréner Rimanov. 

    "V Lige majstrov nenájdete ľahkého súpera. Odviedli sme dobrú prácu a nedovolili Slovanu byť nebezpečný z protiútokov. Ten má určite priestor na zlepšenie," povedal 68-ročný Gian Piero Gasperini. 

    Incident s fanúšikmi

    Pred zápasom sa v slovenských médiách spomínalo na rok 2011, keď Slovan po góle Petra Štepanovského senzačne vyradil AS Rím v baráži Európskej ligy. 

    Aj tentokrát do večného mesta vycestovali stovky fanúšikov zo Slovenska, no nielenže sa podobne senzačného výsledku nedočkali, ale ešte aj na seba upozornili agresívnym správaním sa na tribúnach.

    VIDEO: Incident medzi fanúšikmi Slovana a bezpečnostnými zložkami

    V druhom polčase sa dostali do konfliktu s ťažkoodencami, ktorí oddeľovali fanúšikovské tábory. Podľa Corriere dello Sport malo prísť k zraneniu minimálne jedného člena bezpečnostnej zložky. 

    "Priaznivci hostí sa pokúsili vyraziť smerom k sektoru Curva Nord. Policajti okamžite zasiahli, aby obnovili poriadok, čo vyvolalo chaotické scény na tribúnach," opísali situáciu talianske zdroje. 

    Okrem slabého výkonu na trávniku si tak slovenský majster neurobil dobré meno ani mimo neho, pričom UEFA sa tým ešte zrejme bude zaoberať.

    Kým AS Rím čaká začiatkom novembra výjazd na Old Trafford v Manchestri, Slovan sa predstaví v Linzi. Zápas proti tamojšiemu LASK je pre belasých papierovo najväčšou šancou na bodový zisk. 

    "Myslím si, že s nimi môžeme hrať otvorenú partiu. Musíme sa na to dobre pripraviť, zlepšiť vo všetkých aspektoch a hlavne nerobiť individuálne chyby," dodal v televíznom rozhovore Pokorný. 

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali