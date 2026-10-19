Tréner AS Rím varuje pred Slovanom: Nemôžeme súpera podceniť

Hoci futbalisti Slovana Bratislava stále čakajú na prvé body v Lige majstrov a v súťaži patria medzi outsiderov, nemožno ich podceniť.
Pred utorkovým duelom na Olympijskom štadióne v Ríme to zdôraznil tréner AS Gian Piero Gasperini.
Rimania získali zatiaľ v hlavnej súťaži LM len bod a v súboji so slovenským šampiónom majú jednoznačne víťazné ambície.
„Slovan je rozhodne dynamický tím. Po atletickej stránke sú dynamickí a dobre pripravení, navyše majú v kádri niekoľko vynikajúcich hráčov.
Samozrejme, v kontexte Ligy majstrov nepatria medzi absolútnu špičku, no každý zápas v tejto súťaži je náročný.
Súpera nemôžeme podceniť, najmä preto, že zajtra potrebujeme zvíťaziť, aby sme si udržali nádej na postup,“ vyslovil sa Gasperini pred utorkovým zápasom.
Ak chce postúpiť, musí vyhrať
AS vstúpil do ligovej fázy LM remízou 1:1 na ihrisku Fenerbahce Istanbul, následne prehral doma s Realom Madrid 3:4.
Proti Slovanu si „vlci“ nepripúšťajú žiadne zaváhanie. Ak sa chcú zmestiť do postupovej 24-ky, potrebujú začať víťaziť.
„Pri tomto formáte súťaže sa hranica potrebná na postup vždy pohybovala okolo desiatich, možno jedenástich bodov.
Je jasné, že na dosiahnutie tohto cieľa musíme vyhrávať domáce zápasy, počnúc tým zajtrajším.
Máme tiež šancu získavať body na ihriskách súperov, hoci hrať na ktoromkoľvek z nich je náročné. Naším cieľom je rozhodne dostať sa do tohto bodového rozmedzia,“ uviedol kouč AS na pondelkovej tlačovej konferencii.
Bude chýbať Dybala
Gasperini bude môcť v utorok počítať s holandským krídelníkom Donyellom Malenom, ktorý vynechal víkendový zápas talianskej Serie A proti FC Janov (2:0) pre kartový trest.
Stále však nebude k dispozícii argentínsky útočník Paulo Dybala, ktorý sa zotavuje zo zranenia lýtkového svalu.
„Dúfali sme, že Dybalova liečba bude prebiehať o niečo rýchlejšie. Najnovšie vyšetrenie, ktoré absolvoval včera, však ukázalo trhlinu - síce veľmi malú, no znamená to, že rekonvalescencia potrvá o niečo dlhšie. Myslím si, že to bude trvať ešte ďalšie dva týždne,“ informoval Gasperini.
Ku kľúčovým hráčom AS v zápase proti Slovanu by mohol patriť skúsený Lorenzo Pellegrini. Tridsaťročný stredopoliar sa len nedávno vrátil do zostavy po zranení stehna, pre ktoré pauzoval pol roka.
V ligovom stretnutí proti Janovu nastúpil ako striedajúci hráč, proti bratislavskému tímu je kandidátom na miesto v základnej zostave.
„Cítim sa veľmi dobre. Pracujeme na fyzickej stránke. Keďže som bol dlhší čas mimo hry, bolo potrebné postupné zapracovanie späť do tímu.
Potrebujem ešte zlepšiť svoju fyzickú kondíciu, chce to nejaký čas, ale mám v tom pokoj. Snažím sa robiť to, čo je v danej chvíli najlepšie pre tím,“ povedal Pellegrini.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo