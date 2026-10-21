    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 0
    2:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v zápase Ligy majstrov proti AS Rím.
    Slovan majú v Lige majstrov za votrelca. Barseghjan hral hrozne a diváci vyvádzali
    Mario Hermoso otvára skóre duelu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 14. októbra 2026 v Bratislave.
    Tréner AS Rím zbožňoval bývalé eso Slovana. Vysvetľoval si to bryndzou a pivom
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    Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť

    Mario Hermoso otvára skóre duelu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov.
    Fotogaléria (62)
    Mario Hermoso otvára skóre duelu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov. (Autor: TASR/AP)
    Martin Kozinka|21. okt 2026 o 06:07
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    Kde robil Slovan najväčšie chyby proti Rímu?

    Už úvodných desať minút zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Slovanom Bratislava vyzeralo, akoby slovenský tím prišiel do Talianska iba na výlet.

    Slovan prehral aj vo svojom treťom vystúpení v ligovej fáze prestížnej súťaže. Rímskemu AS podľahol 0:4.

    Išlo o najjednoznačnejší zápas v tohtoročnej edícii súťaže. Belasí sa totiž za deväťdesiat minút hry dostali jedinému streleckému zakončeniu.

    Ich súper mal 26 striel.

    Len v úvodnej desaťminútovke mal Rím jedenásť dotykov s loptou v šestnástke Slovana so štyrmi strelami. 

    Hráči talianskeho mužstva mali loptu neustále v moci. Jednoduchým spôsobom otáčali ťažisko hry z pravej strany na ľavú a opačne. Slovanisti sa iba prizerali.

    Nulový pressing, minimálna snaha získať loptu a bez schopnosti zaútočiť. Tak by sa dal v skratke zhrnúť výkon Slovana v Ríme.

    VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Analýza gólov

    Belasí inkasovali po prvýkrát v 21. minúte. Stopér Ríma Daniele Ghilardi vyhral po centri Lorenza Pellegriniho súboj vo vzduchu so Sandrom Cruzom. 

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Keď brániaci hráči Slovana (Blackman a Barseghjan) videli, ako letí center Pellegriniho na zadnú žrď, prestali brániť. Akoby lopta už opustila hru. 

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Ghilardi ju však poslal hlavou na opačnú žrď, kde stál nikým nestrážený Mario Hermoso.

    Screenshot
    Screenshot (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Pred druhým gólom Ríma využil Donyell Malen vysoké postavenie Cesara Blackmana, ktorý možno zbytočne vysoko bránil Wesleyho.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Malen dostal prihrávku do otvoreného medzipriestoru od Pellegrinho. Následne si v šestnástke obhodil Bajriča a vystrelil.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    V tom momente ešte nebol v šestnástke pravý wing-back Ríma Nahuel Molina, ktorý sa z ničoho nič objavil v päťke Takáča a loptu dorazil do siete.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Molina spravil pred gólom neuveriteľný päťdesiatmetrový šprint. Začal už v momente, keď Pellegrini adresoval prihrávku na Malena.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)
    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)
    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Za sedem sekúnd sa Molina dostal z vlastnej polovice pred bránku Slovana, kde až príliš pomaly reagovali Sandro Cruz a Artur Gajdoš. Opäť platilo, že obrancovia Slovana nedokážu predvídať situácie.

    Taliansky tím útočil prakticky iba po krídlach. Do finálnej tretiny ihriska vstupoval cez ne. V úvodných desiatich minútach sa dostali krajní obrancovia Slovana do ôsmich súbojov o loptu - Sandro Cruz 5 a Cesar Blackman 3 - z ktorých vyhrali päť.

    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
    Hráči AS Rím sa tešia z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Peter Pokorný (Slovan) a Niccolló Pisilli (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    62 fotografií
    Roma's Lorenzo Pellegrini, right, tries to block a shot from Slovan's Cesar Blackman during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Rodrigo Mora plays the ball during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Marten de Roon, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso celebrates after scoring his side's opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, and Slovan's Suleiman Camara challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Mario Hermoso challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Cesar Blackman, right, and Roma's Lorenzo Pellegrini challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure reacts during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Wesley, left, controls the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Daniele Ghilardi, left, heads the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, front, and Slovan's Svetozar Markovic challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's head coach Gian Piero Gasperini stands on the pitch before the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Mario Hermoso, front, and Slovan's Rahim Ibrahim challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXTréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.Slovan's Tigran Barseghyan, left, and Roma's Leonardo Balerdi challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, right, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, second right, scores his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, celebrates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, center, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates with teammates after scoring his side's second goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaLaw enforcement personnel try to contain Slovan Bratislava supporters during the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Gianluca Mancini, left, and Roma's Konstantinos Koulierakis applaud to supporters at the end of the Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Kevin Wimmer challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Roma's Niccolo Pisilli celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaPolice officers clash with Slovan soccer fans during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen scores his side's fourth goal from the penalty spot during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina, left, and Slovan's Peter Pokorny challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Donyell Malen, second left, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Rahim Ibrahim, left, and Roma's Niccolo Pisilli challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Suleiman Camara, front, and Roma's Nahuel Molina challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Sandro Cruz, right, and Roma's Rodrigo Mora challenge for the ball during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Niccolo Pisilli celebrates with teammates after scoring his side's third goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEXRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaRoma's Nahuel Molina celebrates after scoring a goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. Alfredo Falcone/LaPresse via AP) - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan Bratisava - Sport - calcio - soccer - Uefa - Champions League - stagione 2026 2027 - 2026/2027 - Football Championship - 3a giornata - terza - 20 ottobre - Stadio Olimpico - Italia - Roma - Slovan BratisavaNa snímke brankár Dominik Takáč (Slovan), ktorý vyťahuje po tretí raz loptu zo svojej brány počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Mario Hermoso (AS Rím) bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke druhý vpravo Mario Hermoso (AS Rím) sa teší z úvodného gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímkeTigran Barseghjan (Slovan) a brankár Pierluigi Gollini (AS Rím ) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner AS Rím Gian Piero Gasperini reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke zľava brankár Dominik Takáč (Slovan), jeho spoluhráč Kenan Bajrič a Mario Hermoso (AS Rím), ktorý dáva úvodný gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke hráč Slovan Tigran Barseghjan (uprostred), ktorému hlavný rozhodca Sandro Schärer (vľavo) ukazuje žltú kartu za filmovanie počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava Na snímke tréner Slovana Yaya Touré reaguje počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava v Ríme v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - šport - futbal - Slovensko - slovaciká - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - AS Rím - ŠK Slovan Bratislava

    Rimania pod trénerom Gasperinim využívajú formáciu s tromi stopérmi a dvomi wing-backmi. Tí majú v ofenzívnej fáze vysoké postavenie, čím dokážu prečísliť obranu súpera. Aj preto Blackmanovi s Cruzom celý zápas s bránením vypomáhali Tigran Barseghjan so Suleimanom Camarom.

    Hráči Ríma sa snažia pri držaní lopty prehusťovať vždy jednu stranu. Stopéri sa neboja vystupovať dopredu a zapájať sa do kombinácií na krídlach a v medzipriestoroch.

    V mnohých prípadoch sa stopéri Ríma Ghilardi a Hermoso objavili v šestnástke Slovana.

    Druhý z nich to ukázal napríklad v závere prvého polčasu. Keď otočil hru na pravú stranu, okamžite vyštartoval do šestnástky Slovana.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)
    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Navyše tým zamestnal Petra Pokorného, ktorého miesto nevyplnil Barseghjan. Ak by sa lopta odrazila do priestoru hranice šestnástky na osi ihriska, Pellegrini by mal voľné zakončenie.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Pred tretím gólom Ríma sa však Barseghjan prezentoval kvalitnou prácou v defenzíve. Svojím návratom zabránil prihrávke na Matiasa Soulého. 

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Následne však zbytočne zaváhal. Z nejakého dôvodu okamžite neodvrátil loptu.

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Najskôr mal hlavu hore, pozrel sa, či sa mu niekto zo spoluhráčov neponúkne. Tí však očakávali, že loptu odkopne do bezpečia. Pred Takáčovou bránkou si ju Barseghjan zakryl chrbtom, no po zdvojení o ňu prišiel a Rimanom doprial tretí gól. 

    (Autor: Reprofoto - Voyo/NovaSport)

    Štvrtý gól netreba príliš opisovať. Blackman prehral súboj pri čiare a v šestnástke súpera fauloval. Nasledovala penalta, ktorú premenil Malen.

    Panamský obranca v dueli vyhral len dva súboje zo šiestich na zemi, dvakrát bol predriblovaný súperom a zavinil penaltu.

    Zaujímavosti o Slovane

    V zápasoch s PSG a AS Rím mali súperi Slovana najviac dotykov s loptou v jeho šestnástke v tohtoročnej edícii Ligy majstrov.

    Najviac dotykov s loptou v šestnástke súpera v Lige majstrov v sezóne 2026/2027:

    AS Rím proti Slovanu Bratislava – 67

    Paríž St. Germain proti Slovanu Bratislava – 61

    Inter Miláno proti Realu Madrid – 57

    Manchester City proti AEK Atény – 54

    Arsenal proti Lille – 54

    Najviac dotykov s loptou (61) mal v dueli s AS Rím na strane Slovana brankár Dominik Takáč.

    Slovan v tomto zápase nevystrelil ani raz na bránu. Naposledy sa to slovenskému majstrovi stalo proti Manchestru City 1. októbra 2024.

    Aj s ročníkom 2024/2025 prehral Slovan Bratislava už 11 zápasov v Lige majstrov za sebou.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
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    Slovan vyradil svetovú značku, umlčal 50-tisíc. Novinári platili za čosi absurdnéSlovan čakajú dva Rímy.
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    Touré sa pred súbojom Dávida s Goliášom obáva o ofenzívu. Hráčom však veríSlovan sa s Rímom už stretol, taliansky tím senzačne vyradili v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012.
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    Tréner AS Rím varuje pred Slovanom: Nemôžeme súpera podceniťAS vstúpil do ligovej fázy LM remízou 1:1 na ihrisku Fenerbahce Istanbul, následne prehral doma s Realom Madrid 3:4.
    po 16:13
    Roma's Mario Hermoso, second left, scores the opening goal during their Champions League opening phase soccer match between Roma and Slovan Bratislava in Rome, Italy, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Andrew Medichini) - XCHAMPIONSLEAGUEX
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    Fotogaléria zo zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 3. kolo)
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    ut 23:26|2
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
    dnes 07:23
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť