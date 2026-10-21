Slovan vyzeral, akoby bol v Ríme iba na výlete. Nulový pressing a žiadna snaha útočiť

Už úvodných desať minút zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Slovanom Bratislava vyzeralo, akoby slovenský tím prišiel do Talianska iba na výlet.
Slovan prehral aj vo svojom treťom vystúpení v ligovej fáze prestížnej súťaže. Rímskemu AS podľahol 0:4.
Išlo o najjednoznačnejší zápas v tohtoročnej edícii súťaže. Belasí sa totiž za deväťdesiat minút hry dostali jedinému streleckému zakončeniu.
Ich súper mal 26 striel.
Len v úvodnej desaťminútovke mal Rím jedenásť dotykov s loptou v šestnástke Slovana so štyrmi strelami.
Hráči talianskeho mužstva mali loptu neustále v moci. Jednoduchým spôsobom otáčali ťažisko hry z pravej strany na ľavú a opačne. Slovanisti sa iba prizerali.
Nulový pressing, minimálna snaha získať loptu a bez schopnosti zaútočiť. Tak by sa dal v skratke zhrnúť výkon Slovana v Ríme.
VIDEO: Zostrih zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava
Analýza gólov
Belasí inkasovali po prvýkrát v 21. minúte. Stopér Ríma Daniele Ghilardi vyhral po centri Lorenza Pellegriniho súboj vo vzduchu so Sandrom Cruzom.
Keď brániaci hráči Slovana (Blackman a Barseghjan) videli, ako letí center Pellegriniho na zadnú žrď, prestali brániť. Akoby lopta už opustila hru.
Ghilardi ju však poslal hlavou na opačnú žrď, kde stál nikým nestrážený Mario Hermoso.
Pred druhým gólom Ríma využil Donyell Malen vysoké postavenie Cesara Blackmana, ktorý možno zbytočne vysoko bránil Wesleyho.
Malen dostal prihrávku do otvoreného medzipriestoru od Pellegrinho. Následne si v šestnástke obhodil Bajriča a vystrelil.
V tom momente ešte nebol v šestnástke pravý wing-back Ríma Nahuel Molina, ktorý sa z ničoho nič objavil v päťke Takáča a loptu dorazil do siete.
Molina spravil pred gólom neuveriteľný päťdesiatmetrový šprint. Začal už v momente, keď Pellegrini adresoval prihrávku na Malena.
Za sedem sekúnd sa Molina dostal z vlastnej polovice pred bránku Slovana, kde až príliš pomaly reagovali Sandro Cruz a Artur Gajdoš. Opäť platilo, že obrancovia Slovana nedokážu predvídať situácie.
Taliansky tím útočil prakticky iba po krídlach. Do finálnej tretiny ihriska vstupoval cez ne. V úvodných desiatich minútach sa dostali krajní obrancovia Slovana do ôsmich súbojov o loptu - Sandro Cruz 5 a Cesar Blackman 3 - z ktorých vyhrali päť.
Rimania pod trénerom Gasperinim využívajú formáciu s tromi stopérmi a dvomi wing-backmi. Tí majú v ofenzívnej fáze vysoké postavenie, čím dokážu prečísliť obranu súpera. Aj preto Blackmanovi s Cruzom celý zápas s bránením vypomáhali Tigran Barseghjan so Suleimanom Camarom.
Hráči Ríma sa snažia pri držaní lopty prehusťovať vždy jednu stranu. Stopéri sa neboja vystupovať dopredu a zapájať sa do kombinácií na krídlach a v medzipriestoroch.
V mnohých prípadoch sa stopéri Ríma Ghilardi a Hermoso objavili v šestnástke Slovana.
Druhý z nich to ukázal napríklad v závere prvého polčasu. Keď otočil hru na pravú stranu, okamžite vyštartoval do šestnástky Slovana.
Navyše tým zamestnal Petra Pokorného, ktorého miesto nevyplnil Barseghjan. Ak by sa lopta odrazila do priestoru hranice šestnástky na osi ihriska, Pellegrini by mal voľné zakončenie.
Pred tretím gólom Ríma sa však Barseghjan prezentoval kvalitnou prácou v defenzíve. Svojím návratom zabránil prihrávke na Matiasa Soulého.
Následne však zbytočne zaváhal. Z nejakého dôvodu okamžite neodvrátil loptu.
Najskôr mal hlavu hore, pozrel sa, či sa mu niekto zo spoluhráčov neponúkne. Tí však očakávali, že loptu odkopne do bezpečia. Pred Takáčovou bránkou si ju Barseghjan zakryl chrbtom, no po zdvojení o ňu prišiel a Rimanom doprial tretí gól.
Štvrtý gól netreba príliš opisovať. Blackman prehral súboj pri čiare a v šestnástke súpera fauloval. Nasledovala penalta, ktorú premenil Malen.
Panamský obranca v dueli vyhral len dva súboje zo šiestich na zemi, dvakrát bol predriblovaný súperom a zavinil penaltu.
Zaujímavosti o Slovane
V zápasoch s PSG a AS Rím mali súperi Slovana najviac dotykov s loptou v jeho šestnástke v tohtoročnej edícii Ligy majstrov.
Najviac dotykov s loptou v šestnástke súpera v Lige majstrov v sezóne 2026/2027:
AS Rím proti Slovanu Bratislava – 67
Paríž St. Germain proti Slovanu Bratislava – 61
Inter Miláno proti Realu Madrid – 57
Manchester City proti AEK Atény – 54
Arsenal proti Lille – 54
Najviac dotykov s loptou (61) mal v dueli s AS Rím na strane Slovana brankár Dominik Takáč.
Slovan v tomto zápase nevystrelil ani raz na bránu. Naposledy sa to slovenskému majstrovi stalo proti Manchestru City 1. októbra 2024.
Aj s ročníkom 2024/2025 prehral Slovan Bratislava už 11 zápasov v Lige majstrov za sebou.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo