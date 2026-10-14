    AS Rím
    AS Rím
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Stadio Olimpico
    0 - 0
    LIVE
    Real Madrid
    Real Madrid
    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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    ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    AS Rím - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: AS Rím - Real Madrid.

    Futbalisti AS Rím a Real Madrid dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: AS Rím - Real Madrid dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    AS Rím
    0:0
    (0:0)
    14' minúta
    Prebiehajúci
    Real Madrid
    Prehľad
    Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
    Prenos
    14
    Prudký pokus Diomandeho spoza pokutového územia letel vedľa brán Golliniho.
    12
    Domáci hráč Malen posielal prudkú loptu na malé vápno, ale tam výborne zakročil Rudiger a loptu odkopol.
    10
    Diomande to opäť skúšal cez pravú stranu. Následne nabíjal na hranici vápna Valverdemu, ale toho dokázal zablokovať Wesley.
    8
    Yan Diomande sa snažil niečo vymyslieť na pravom krídle, ale cez Manciniho sa presadiť nedokázal.
    6
    Federico Valverde zachytil v pokutovom území centrovanú loptu a následne ju poslal ďaleko od brány.
    4
    Pri lopte sú hostia ktorí kombinujú v okolí stredového kruhu.
    2
    Domáci sa dostali do zakončenia. Dobrý pokus Soulého skončil tesne vedľa brány hostí.
    1
    Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    AS Rím: Gollini – Mancini (C), Ndicka, Hermoso – Molina, de Roon, M. Koné, Wesley – Soulé – Dybala, Malen.
    Náhradníci: De Marzi, Vásquez – Rensch, Koulierakis, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi, Pellegrini.
    Tréner: Gian Piero Gasperini

    Real Madrid: Courtois – Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella – Valverde (C), Tchouaméni – Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé.
    Náhradníci: Lunin, Mestre – Huijsen, Endrick, Alexander-Arnold, Carreras, Espí, B. Díaz, Pitarch, Camavinga, Güler, Silva.
    Tréner: José Mourinho

    Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní mimoriadne atraktívného zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Real Madrid.

    Domáci futbalisti rozohrali nový ročník Ligy majstrov zápasom na náročnej tureckej pôde proti Fenerbahce Istanbul. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Dnes čaká hráčov AS Rím opäť mimoriadne náročný súper Real Madrid.

    Zverenci Josého Mourinha odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóne Ligy majstrov na domácej pôde proti Interu Miláno. Vo výbornom zápase sa z víťazstva tešili hráči Realu. Triumfovali tesne 2:1. Hostia sú aj dnes favoritom a očakáva sa ich trojbodový zápis. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    0 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)