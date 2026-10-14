ONLINE: AS Rím - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti AS Rím a Real Madrid dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: AS Rím - Real Madrid dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
AS Rím
0:0
(0:0)
14' minúta
Prebiehajúci
Real Madrid
Prehľad
Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
Prenos
14
Prudký pokus Diomandeho spoza pokutového územia letel vedľa brán Golliniho.
12
Domáci hráč Malen posielal prudkú loptu na malé vápno, ale tam výborne zakročil Rudiger a loptu odkopol.
10
Diomande to opäť skúšal cez pravú stranu. Následne nabíjal na hranici vápna Valverdemu, ale toho dokázal zablokovať Wesley.
8
Yan Diomande sa snažil niečo vymyslieť na pravom krídle, ale cez Manciniho sa presadiť nedokázal.
6
Federico Valverde zachytil v pokutovom území centrovanú loptu a následne ju poslal ďaleko od brány.
4
Pri lopte sú hostia ktorí kombinujú v okolí stredového kruhu.
2
Domáci sa dostali do zakončenia. Dobrý pokus Soulého skončil tesne vedľa brány hostí.
1
Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
AS Rím: Gollini – Mancini (C), Ndicka, Hermoso – Molina, de Roon, M. Koné, Wesley – Soulé – Dybala, Malen.
Náhradníci: De Marzi, Vásquez – Rensch, Koulierakis, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi, Pellegrini.
Tréner: Gian Piero Gasperini
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella – Valverde (C), Tchouaméni – Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé.
Náhradníci: Lunin, Mestre – Huijsen, Endrick, Alexander-Arnold, Carreras, Espí, B. Díaz, Pitarch, Camavinga, Güler, Silva.
Tréner: José Mourinho
Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
AS Rím: Gollini – Mancini (C), Ndicka, Hermoso – Molina, de Roon, M. Koné, Wesley – Soulé – Dybala, Malen.
Náhradníci: De Marzi, Vásquez – Rensch, Koulierakis, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi, Pellegrini.
Tréner: Gian Piero Gasperini
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella – Valverde (C), Tchouaméni – Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé.
Náhradníci: Lunin, Mestre – Huijsen, Endrick, Alexander-Arnold, Carreras, Espí, B. Díaz, Pitarch, Camavinga, Güler, Silva.
Tréner: José Mourinho
Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní mimoriadne atraktívného zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Real Madrid.
Domáci futbalisti rozohrali nový ročník Ligy majstrov zápasom na náročnej tureckej pôde proti Fenerbahce Istanbul. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Dnes čaká hráčov AS Rím opäť mimoriadne náročný súper Real Madrid.
Zverenci Josého Mourinha odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóne Ligy majstrov na domácej pôde proti Interu Miláno. Vo výbornom zápase sa z víťazstva tešili hráči Realu. Triumfovali tesne 2:1. Hostia sú aj dnes favoritom a očakáva sa ich trojbodový zápis. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.
Domáci futbalisti rozohrali nový ročník Ligy majstrov zápasom na náročnej tureckej pôde proti Fenerbahce Istanbul. Vo vyrovnanom zápase sa body delili po remíze 1:1. Dnes čaká hráčov AS Rím opäť mimoriadne náročný súper Real Madrid.
Zverenci Josého Mourinha odohrali svoj prvý zápas v tejto sezóne Ligy majstrov na domácej pôde proti Interu Miláno. Vo výbornom zápase sa z víťazstva tešili hráči Realu. Triumfovali tesne 2:1. Hostia sú aj dnes favoritom a očakáva sa ich trojbodový zápis. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
0 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body