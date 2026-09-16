Fanúšikovia AS Rím dostali tvrdý trest za fašistické gestá. Talianska polícia udelila dlhé zákazy

Šestnásť fanúšikov AS Rím dostalo zákaz vstupu na talianske futbalové štadióny za to, že počas ligového zápasu proti Bergamu vykonávali fašistický pozdrav natiahnutou pazuchou.
Oznámila to dnes vo vyhlásení rímska polícia.
Tresty sú od jedného do piatich rokov a platí tiež pre zápasy AS Rím v zahraničí a reprezentačné stretnutie.
Štyria z týchto fanúšikov sa tiež budú musieť počas duelov Rimanov hlásiť na polícii.
Fašistický pozdrav vykonávali 5. septembra priaznivci v sektore Curva sud, kde sa združuje tvrdé jadro fanúšikov.
Prejavy pravicového extrémizmu sú medzi talianskymi futbalovými ultras bežné, pripomína agentúra Reuters. Samotný fašistický pozdrav v Taliansku za každých okolností výslovne zakázaný nie je a súdy posudzujú použitie gesta prípad od prípadu.