Česká liga - 16. kolo
SK Artis Brno - 1. FC Slovácko 4:1 (1:1)
Góly: 45. Sarapata, 65. Alegue, 90.+6 Glossoa, 90.+9 Komljenovic - 33. Havlík
ČK: 9. Adediran - 49. Kostadinov, 87. Heča
/F. Vaško hral do 85. min., M. Šviderský hral do 46. min., P. Blahút (všetci Slovácko) nastúpil v 46. min./
Futbalisti Slovácka v kádri s trojicou Slovákov Filip Vaško, Martin Šviderský a Patrik Blahút prehrali v piatkovom zápase českej ligy na pôde SK Artis Brno 1:4.
Nenadviazali tak na predchádzajúce dva triumfy a v tabuľke zostali na predposlednom 15. mieste.
Nováčik najvyššej súťaže sa posunul na priebežnú 13. priečku.