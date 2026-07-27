Slovenský kapitán pomohol k jasnej výhre. Mladá Boleslav strelila na úvod štyri góly

Česká liga - 1. kolo
SK Artis Brno – FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)
Góly: 19. a 59. Adediran - 5. Langhamer (Králik), 21. a 65. Klíma, 72. Kozel
ČK: 90.+3 Preisler (Artis)
/M. Králik (Mladá Boleslav) odohral celý zápas a asistoval pri prvom góle/
Futbalisti Artisu Brno neuspeli vo svojej historickej premiére v najvyššej českej súťaži. V pondelkovom záverečnom stretnutí 1. kola podľahli na domácom ihrisku Mladej Boleslavi 2:4.
K úspešnému vstupu hostí do sezóny prispel aj slovenský obranca a kapitán Martin Králik, ktorý asistoval pri otváracom góle Daniela Langhamera.
Králik už v 5. minúte našiel prihrávkou Langhamera, ktorý poslal hostí do vedenia. Artis odpovedal zásahom Quadriho Adedirana, no iba o dve minúty neskôr vrátil Boleslavi náskok Jiří Klíma.
Nigérijský útočník Adediran po zmene strán svojím druhým gólom opäť vyrovnal, hostia však definitívne rozhodli dvoma zásahmi v priebehu siedmich minút.
Najskôr sa druhýkrát presadil Klíma a na konečných 4:2 upravil David Kozel. Králik odohral v strede obrany celý zápas.