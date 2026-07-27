Slovenský kapitán pomohol k jasnej výhre. Mladá Boleslav strelila na úvod štyri góly

Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav.
Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav. (Autor: Facebook / FK Mladá Boleslav)
TASR|27. júl 2026 o 20:20
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Nováčik v prvom zápase dvakrát skóroval.

Česká liga - 1. kolo

SK Artis Brno – FK Mladá Boleslav 2:4 (1:2)

Góly: 19. a 59. Adediran - 5. Langhamer (Králik), 21. a 65. Klíma, 72. Kozel

ČK: 90.+3 Preisler (Artis)

/M. Králik (Mladá Boleslav) odohral celý zápas a asistoval pri prvom góle/

Futbalisti Artisu Brno neuspeli vo svojej historickej premiére v najvyššej českej súťaži. V pondelkovom záverečnom stretnutí 1. kola podľahli na domácom ihrisku Mladej Boleslavi 2:4.

K úspešnému vstupu hostí do sezóny prispel aj slovenský obranca a kapitán Martin Králik, ktorý asistoval pri otváracom góle Daniela Langhamera.

Králik už v 5. minúte našiel prihrávkou Langhamera, ktorý poslal hostí do vedenia. Artis odpovedal zásahom Quadriho Adedirana, no iba o dve minúty neskôr vrátil Boleslavi náskok Jiří Klíma.

Nigérijský útočník Adediran po zmene strán svojím druhým gólom opäť vyrovnal, hostia však definitívne rozhodli dvoma zásahmi v priebehu siedmich minút.

Najskôr sa druhýkrát presadil Klíma a na konečných 4:2 upravil David Kozel. Králik odohral v strede obrany celý zápas.

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav.
    Martin Králik a Tomas Ladra v drese FK Mladá Boleslav.
    Slovenský kapitán pomohol k jasnej výhre. Mladá Boleslav strelila na úvod štyri góly
    dnes 20:20
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