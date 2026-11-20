Tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Mikel Arteta podniká kroky, aby zabránil svojim zverencom vyberať si samých seba alebo svojich spoluhráčov do tímov vo Fantasy Premier League (FPL).
Vyjadril sa aj k obavám, či futbalisti budú tráviť príliš veľa voľného času hraním novej videohry Grand Theft Auto VI, ktorá sa v týchto dňoch stala celosvetovým fenoménom.
FPL je strategická športová hra, v ktorej si užívatelia v rámci virtuálneho rozpočtu poskladajú tím z hráčov najvyššej anglickej súťaže.
Formát FPL je populárny medzi hráčmi
Tí im získavajú body na základe reálnych výkonov v zápasoch. Hráči získavajú body za strelené góly, asistencie, čisté kontá, ale aj za iné rozšírené štatistiky a bonusy.
Formát FPL je populárny aj medzi samotnými futbalistami, a keďže nejde o hazardnú hru s oficiálnymi finančnými odmenami, môžu sa do nej zapojiť aj aktéri Premier League.
Španielsky kormidelník prijal opatrenia, ktorými chce zabrániť hráčom Arsenalu, aby sa zaraďovali do svojich zostáv v FPL.
K tomuto zásahu prišlo po tom, čo si Christos Tzolis pred zápasom Arsenalu s Liverpoolom 1. novembra vybral do svojho tímu samého seba a urobil zo seba kapitána.
Hráč označený ako kapitán získava v FPL dvojnásobný počet bodov. Grécky reprezentant tak naznačil, že je pripravený vrátiť sa do hry.
Tzolis sa následne počas daného víkendu objavil v základnej zostave a absolvoval svoje prvé vystúpenie po mesiaci.
Po zápase s Liverpoolom nápadne aktivoval jednu z funkcií hry, ktorá umožňuje neobmedzený počet prestupov počas jedného herného kola, a zo svojho tímu vyradil hráčov Arsenalu vrátane seba.
Arteta v piatok potvrdil, že o výberoch hráčov do FPL sa musel porozprávať s ľuďmi blízkymi klubu.
Musíme zaviesť nové opatrenia, hovorí Arteta
„S Christosom, s hráčmi aj s mojimi deťmi. Aj tie sa ma na to neustále vypytujú, pretože chcú vedieť viac. Je to téma, o ktorej sa hovorí. Toto sú veci, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti dejú. Je to niečo nové.
Doteraz sme sa s tým nestretli a musíme zaviesť nové opatrenia. Samozrejme, dôvernosť informácií je mimoriadne dôležitá, pretože ide o dôveru a o to, čo sa snažíte dosiahnuť.
Takéto informácie by mali zostať prísne utajené. Prijmeme opatrenia, aby sa to už neopakovalo,“ citoval Artetu The Athletic.
Na priamu otázku, či majú hráči zakázané vyberať si do svojich tímov samých seba, Arteta odpovedal: „Áno.“ Tzolis je známy fanúšikom FPL a jeho tím údajne nesie názov „Tzatziki FC“.
Tzolis potvrdil, že do zaradil samého seba
Po víťazstve Arsenalu nad Coventry počas úvodného víkendu sezóny Premier League Tzolis potvrdil, že do svojho fantasy tímu zaradil samého seba.
„Za asistenciu som získal tri body, jeden bod za čisté konto a dva body za počet odohraných minút, takže spolu šesť bodov. A ešte som zo sebe urobil kapitána,“ povedal pre DAZN.
Arsenal nie je jediný klub, ktorý sa v poslednom čase stretol s podobnými problémami v súvislosti so zostavami v FPL.
V októbri niekoľko tímov FPL prepojených so zamestnancami a hráčmi Chelsea vyradilo zo svojich zostáv útočníka Joaa Pedra.
Naznačovalo to, že brazílsky futbalista utrpel zranenie. Trénera Xabiho Alonsa sa na túto záležitosť pýtali na tlačovej konferencii.
Fantasy tímom sa nezaoberám
Odpovedal: „Fantasy tímom sa nezaoberám, takže som o tom nevedel.“ Denník The Athletic následne informoval, že zamestnanci Chelsea boli na tento problém upozornení.
Na piatkovej tlačovej konferencii Artetu prišla reč aj na inú hru. Španielskeho trénera sa pýtali na dlho očakávané vydanie videohry Grand Theft Auto VI a na to, či vie o niektorom zo svojich hráčov, ktorý trávi hraním tejto hry veľa času.
„Takýto problém som zatiaľ nemal. Deväťdesiatpäť percent kádra bolo na reprezentačných zrazoch.
Pokúsime sa zistiť, koľko času hráči venujú podobným hrám, a zabezpečiť, aby to bolo v rozumnej miere a aby sa mohli sústrediť na výkon a na to, čo musíme robiť,“ reagoval Arteta.