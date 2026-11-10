Bude kandidovať na prezidenta FIFA? Wenger sa má čoskoro rozhodnúť

Bývalý futbalový tréner Arsene Wenger sa údajne ešte tento týždeň rozhodne, či sa bude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Sedemdesiatsedemročný Francúz by sa tak mohol postaviť proti úradujúcemu šéfovi Giannimu Infantinovi, ktorý sa usiluje o štvrté funkčné obdobie.
Wenger patrí medzi potenciálnych kandidátov, ktorým by mohla vyjadriť podporu Európska futbalová únia (UEFA). Uzávierka kandidatúr je 18. novembra.
Ku kandidatúre sa nevyjadril
Wenger zastáva od novembra 2019 funkciu riaditeľa globálneho rozvoja futbalu vo FIFA, na konci tohto kalendárneho roka mu však má vypršať platná zmluva.
Podľa portálu The Athletic má vedenie federácie záujem o pokračovanie spolupráce. Bývalý kouč Arsenalu Londýn sa ku špekuláciám o svojej kandidatúre zatiaľ verejne nevyjadril.
Zámer uchádzať sa o prezidentskú funkciu už oznámili bývalý švajčiarsky reprezentant Ramon Vega a niekdajší šéf Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Kozo Tašima.
Prezidentské voľby sa uskutočnia 18. marca 2027 na kongrese FIFA v marockom Rabate.
Čelil kritike
Infantino čelí kritike najmä v súvislosti s neúspešným plánom na vstup súkromných investorov do komerčných aktivít FIFA.
Jeho zámer počítal s vytvorením novej dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE), ktorá by spravovala komerčné práva k vrcholným podujatiam vrátane majstrovstiev sveta a MS klubov.
Súkromní investori mali v spoločnosti získať menšinový podiel. Projekt však FIFA v auguste stiahla po tom, čo ho odmietli tri kontinentálne konfederácie a UEFA pohrozila bojkotom súťaží FIFA.
Európska futbalová únia patrí medzi najväčších kritikov Infantina, zatiaľ však nepredstavila vlastného kandidáta.
Šéf FIFA si naopak v uplynulom období zabezpečil podporu z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ktorá by mu mohla priniesť väčšinu hlasov potrebnú na znovuzvolenie.
Podporu mu nedávno vyjadrili aj členské zväzy Karibskej futbalovej únie (CFU). V prezidentských voľbách má hlas každý z 211 členských zväzov FIFA.