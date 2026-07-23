Arsenal prišiel o francúzskeho obrancu. Zranenie ho vyradí na dlhší čas

William Saliba
William Saliba (Autor: TASR/AP)
TASR|23. júl 2026 o 07:19
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So zranením hral už počas svetového šampionátu.

Francúzsky futbalista William Saliba má problémy s chrbtom a Arsenalu bude chýbať „dlhšie obdobie“, informoval anglický majster.

Dvadsaťpäťročný obranca hral so zranením už počas francúzskeho ťaženia do semifinále majstrovstiev sveta a aj keď nepotrebuje operáciu, čaká ho dlhšia pauza.

„Následné odborné vyšetrenia po Williamovom návrate do Londýna potvrdili, že utrpel zranenie chrbta, ktoré si vyžiada obdobie rehabilitácie.

Rozsiahle hodnotenia dospeli k záveru, že operácia sa neodporúča, ale Williamova rehabilitácia sa začne okamžite s neustálou liečbou jeho zranenia a očakáva sa, že bude mimo hry na dlhšiu dobu,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Premier League

    William Saliba
    William Saliba
    Arsenal prišiel o francúzskeho obrancu. Zranenie ho vyradí na dlhší čas
    dnes 07:19
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