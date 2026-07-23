Arsenal prišiel o francúzskeho obrancu. Zranenie ho vyradí na dlhší čas

Francúzsky futbalista William Saliba má problémy s chrbtom a Arsenalu bude chýbať „dlhšie obdobie“, informoval anglický majster.
Dvadsaťpäťročný obranca hral so zranením už počas francúzskeho ťaženia do semifinále majstrovstiev sveta a aj keď nepotrebuje operáciu, čaká ho dlhšia pauza.
„Následné odborné vyšetrenia po Williamovom návrate do Londýna potvrdili, že utrpel zranenie chrbta, ktoré si vyžiada obdobie rehabilitácie.
Rozsiahle hodnotenia dospeli k záveru, že operácia sa neodporúča, ale Williamova rehabilitácia sa začne okamžite s neustálou liečbou jeho zranenia a očakáva sa, že bude mimo hry na dlhšiu dobu,“ uviedol klub vo vyhlásení.