Arsenal chce získať ešte jedného útočníka. Šírka kádra musí byť veľká, vraví Arteta

Mikel Arteta
Mikel Arteta (Autor: TASR/AP)
TASR|1. sep 2026 o 09:32
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Londýnčania majú čas do dnešného večera.

Mikel Arteta po dvoch víťazstvách z dvoch zápasov v novej sezóne Premier League opäť zameria svoju pozornosť na prestupový trh.

Tréner Arsenalu Londýn chce priviesť do tímu ešte jedného útočníka.

Obhajcovia titulu v pondelok zvíťazili na ihrisku Aston Villy 1:0 gólom Bukaya Saku v druhom polčase.

Hneď po zápase Arteta povedal, že sa teraz sústredí na to, aby do konca prestupového obdobia (utorok o 23.00 SELČ) posilnil útočnú formáciu.

„Kanonieri“ sú spájaní s prestupom útočníka Juliana Alvareza z Atletica Madrid.

„Snažíme sa zlepšiť káder a do zajtrajšieho večera sa o to pokúsime. Bol som 24 hodín odpojený od sveta, pretože si myslím, že moja energia sa musí sústrediť na zápas.

Teraz sa k tomu vrátim. Vieme, že šírka kádra musí byť naozaj veľká, keď bojujete v štyroch súťažiach takým spôsobom, akým hráme,“ citovala španielskeho kouča agentúra DPA.

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