Arsenal chce získať ešte jedného útočníka. Šírka kádra musí byť veľká, vraví Arteta

Mikel Arteta po dvoch víťazstvách z dvoch zápasov v novej sezóne Premier League opäť zameria svoju pozornosť na prestupový trh.
Tréner Arsenalu Londýn chce priviesť do tímu ešte jedného útočníka.
Obhajcovia titulu v pondelok zvíťazili na ihrisku Aston Villy 1:0 gólom Bukaya Saku v druhom polčase.
Hneď po zápase Arteta povedal, že sa teraz sústredí na to, aby do konca prestupového obdobia (utorok o 23.00 SELČ) posilnil útočnú formáciu.
„Kanonieri“ sú spájaní s prestupom útočníka Juliana Alvareza z Atletica Madrid.
„Snažíme sa zlepšiť káder a do zajtrajšieho večera sa o to pokúsime. Bol som 24 hodín odpojený od sveta, pretože si myslím, že moja energia sa musí sústrediť na zápas.
Teraz sa k tomu vrátim. Vieme, že šírka kádra musí byť naozaj veľká, keď bojujete v štyroch súťažiach takým spôsobom, akým hráme,“ citovala španielskeho kouča agentúra DPA.