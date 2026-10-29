Odvolanie nepomohlo. Mladík Arsenalu príde o šláger s Liverpoolom

Vedenie futbalového Arsenalu neuspelo s odvolaním voči červenej karte pre Maxa Dowmana v osemfinále anglického EFL Cupu, v ktorom Londýnčania nečakane vypadli so štvrtoligovým Fleetwoodom.
Šestnásťročného tínedžera vylúčili v 85. minúte za kopanec, ktorý uštedril Harrisonovi Nealovi.
VIDEO: Vylúčenie Dowmana a zostrih zápasu Fleetwood Town - Arsenal Londýn
Anglický majster po remíze 1:1 neuspel v rozstrele zo značky 11 m. Dowman dostal na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie trojzápasový dištanc.
V nedeľu bude chýbať „kanonierom" v šlágri Premier League na pôde FC Liverpool, pripomenula agentúra AFP.