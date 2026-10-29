Odvolanie nepomohlo. Mladík Arsenalu príde o šláger s Liverpoolom

Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. okt 2026 o 19:42
ShareTweet0

Šestnásťročného hráča vylúčili v 85. minúte za kopanec do Harrisona Neala.

Vedenie futbalového Arsenalu neuspelo s odvolaním voči červenej karte pre Maxa Dowmana v osemfinále anglického EFL Cupu, v ktorom Londýnčania nečakane vypadli so štvrtoligovým Fleetwoodom.

Šestnásťročného tínedžera vylúčili v 85. minúte za kopanec, ktorý uštedril Harrisonovi Nealovi.

VIDEO: Vylúčenie Dowmana a zostrih zápasu Fleetwood Town - Arsenal Londýn

Anglický majster po remíze 1:1 neuspel v rozstrele zo značky 11 m. Dowman dostal na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie trojzápasový dištanc.

V nedeľu bude chýbať „kanonierom" v šlágri Premier League na pôde FC Liverpool, pripomenula agentúra AFP.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
    Na snímke 16-ročný futbalista Arsenalu Londýn Max Dowman (vpravo), ktorému hlavný rozhodca ukazuje červenú kartu.
    Odvolanie nepomohlo. Mladík Arsenalu príde o šláger s Liverpoolom
    dnes 19:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Odvolanie nepomohlo. Mladík Arsenalu príde o šláger s Liverpoolom