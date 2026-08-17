Do rána ťa vyhodia. Marescu po zbabranej premiére deptajú, že jeho tím je Tottenham v prestrojení

Enzo Maresca.
Fotogaléria (30)
Enzo Maresca. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. aug 2026 o 07:58
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Pohľad na Marescu pobehujúceho v technickej zóne bol pre fanúšikov City znepokojujúci po ich dynastickej ére pod Guardiolom.

Futbalisti Arsenalu otvorili novú sezónu ziskom anglického Superpohára po hladkom víťazstve nad veľkým rivalom Manchestrom City 3:0 a pokračujú tak v úspešnom ťažení pod taktovkou Mikela Artetu.

Španielsky kouč s tímom získal už piatu trofej, z toho tretíkrát uspel v boji o Community Shield.

Pre „Sky Blues“ odštartovala nevydareným duelom nová éra s trénerom Enzom Marescom, ktorý po desiatich rokoch vystriedal Pepa Guardiolu.

Pohľad na Marescu pobehujúceho v technickej zóne bol pre fanúšikov City znepokojujúci po ich dynastickej ére pod Guardiolom, ktorý pred odchodom po minulej sezóne získal 20 trofejí vrátane šiestich titulov v Premier League.

Štyridsaťšesťročný Talian pracoval ako Guardiolov asistent počas sezóny 2022/23, v ktorej City získali treble, ale ako hlavný kormidelník má menšie skúsenosti.

V januári opustil Chelsea po necelých dvoch sezónach vo funkcii, pričom v Leicesteri strávil iba jeden ročník.

Fotogaléria zo zápasu Arsenal - Manchester City (Community Shield 2026)
JB 81 Cardiff - Hráči Arsenalu oslavujú a uprostred Martin Odegaard zdvíha trofej po ich víťazstve, keď v nedeľňajšom stretnutí zdolali Manchester City 3:0 vo finále anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.
Arsenal's Riccardo Calafiori, left, and Manchester City's Elliot Anderson challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
Arsenal's manager Mikel Arteta, right, hugs with Manchester City's head coach Enzo Maresca prior to the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
Manchester City's Erling Haaland, center, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
30 fotografií
Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates with teammates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates with teammates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's head coach Enzo Maresca, left, and Arsenal's manager Mikel Arteta react during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, left, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)JB 59 Cardiff - Hráč Manchesteru City Erling Haaland (vľavo) kope do lopty vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 61 Cardiff - Hráč Arsenalu Riccardo Calafiori (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 60 Cardiff - Hráč Manchesteru City Erling Haaland (uprostred) bojuje o loptu s Mylesom Lewisom-Skellym z Arsenalu vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.Manchester City's Erling Haaland, left, kicks the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Christos Tzolis, center, and Manchester City's Elliot Anderson, right, challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Erling Haaland, left, and Arsenal's Cristhian Mosquera challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Elliot Anderson, left, and Arsenal's Gabriel challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard reacts during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Elliot Anderson, left, and Arsenal's Gabriel challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard reacts during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Marc Guehi, front, and Arsenal's Bukayo Saka challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Rico Lewis, right, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's goalkeeper Gianluigi Donnarumma makes a save in front of Arsenal's Bukayo Saka during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, second left, scores his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, right, celebrates with Arsenal's Kai Havertz after scoring his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Bukayo Saka reacts after missing a chance to score during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, left, scores his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)JB 79 Cardiff - Hráči Arsenalu oslavujú s trofejou po ich víťazstve, keď v nedeľňajšom stretnutí zdolali Manchester City 3:0 vo finále anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 80 Cardiff - Hráči Arsenalu oslavujú a uprostred Martin Odegaard zdvíha trofej po ich víťazstve, keď v nedeľňajšom stretnutí zdolali Manchester City 3:0 vo finále anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 78 Cardiff - Hráči Arsenalu oslavujú s trofejou po ich víťazstve, keď v nedeľňajšom stretnutí zdolali Manchester City 3:0 vo finále anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 82 Cardiff - Tréner Arsenalu Mikel Arteta drží trofej po víťazstve jeho zverencov, keď v nedeľňajšom stretnutí zdolali Manchester City 3:0 vo finále anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.

Stačilo 24 sekúnd

Jeho zverenci prehrávali v tradičnom otváracom zápase sezóny pre kluby z najvyššej súťaže už po 24 sekundách, keď Myles Lewis-Skelly skvele vysunul Riccarda Calafioriho a ten zblízka rozvlnil sieť.

V 20. minúte mohlo byť vyrovnané, ale David Raya si so strelou Phila Fodena spoza šestnástky poradil.

O niekoľko chvíľ neskôr hlavičku novej Artetovej posily Christosa Tzolisa nasmeroval do siete Kai Havertz. City mohlo ešte v prvom polčase znížiť, ale príležitosti Erlinga Haalanda a Jeremyho Dokua gól nepriniesli.

„Kanonierom“ vyšiel aj úvod druhého dejstva, keď ďalšiu gólovú prihrávku naservíroval 24-ročný Grék Tzolis.

VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Manchester City v Community Shield

Tentokrát smerovala na kapitána Martina Ödegaarda. Arsenal si už náskok postrážil a naladil sa na začiatok novej sezóny Premier League, ktorú odštartuje s nováčikom z Coventry.

Tottenham v prestrojení

„Po takejto prehre vieme nájsť veľa vecí, ktoré treba zlepšiť. Určite sa mi nepáčili prvé dva góly, ktoré sme inkasovali. Prvý po 24 sekundách a druhý bez tlaku na loptu.

Neviem, či to bola fyzická kondícia, na majstrovstvách sveta sme mali veľa hráčov. Po prvom góle bola reakcia veľmi dobrá, ale po druhom góle to bolo komplikovanejšie,“ zhodnotil stretnutie Maresca, na ktorého hlavu sa v Anglicku zniesla vlna kritiky a napríklad bývalý stopér Arsenalu Martin Keown vyhlásil, že by sa mal „hanbiť“:

„Bolo ohromujúce vidieť reč tela City, hráčov a trénera. Ako tím vyzerajú trochu bez života.“

Súperov si doberali aj fanúšikovia „kanonierov“, ktorí „povzbudzovali“ Marescu chorálom „do rána ťa vyhodia“ a pýtali sa, či je jeho tím iba „Tottenham v prestrojení“.

Chce prežiť ďalšie chvíle

Artetovi zverenci získali anglický superpohár osemnástykrát v histórii. O Community Shield sa po 20 rokoch hralo vo Walese na Principality Stadium, keďže v jeho tradičnom dejisku prebieha koncertné turné.

Naposledy sa hralo na inom štadióne než vo Wembley pred štyrmi rokmi v Leicesteri. Súboj medzi Arsenalom a Manchestrom City bol reprízou z roku 2023, kedy tiež zvíťazili „Gunners“ (1:1, 4:1 v rozstrele z 11 m).

„Túžba po víťazstve prichádza, pretože chcem ten okamih prežiť znova. Chcem prežiť ďalšie chvíle, ešte väčšie,“ odpovedal Arteta na otázky, či zisk majstrovského titulu po 22 rokoch neubral jeho tímu motiváciu.

„Vieme, čo to bude obnášať. Vieme, aká náročná je táto úloha. Vieme, že to bude vyžadovať niečo výnimočné a sme na to pripravení. Ak budeme na tejto úrovni dosahovať vysoké štandardy, som si istý, že budeme naozaj konkurencieschopní,“ dodal.

Anglicko

Enzo Maresca.
Enzo Maresca.
Do rána ťa vyhodia. Marescu po zbabranej premiére deptajú, že jeho tím je Tottenham v prestrojení
dnes 07:58
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