Futbalisti Arsenalu a Manchestru City dnes hrajú zápas 12. kola anglickej Premier League.
Úradujúci anglický majster je aktuálne na čele tabuľky, Manchestru City pred dvanástym kolom patrila tretia priečka.
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ONLINE PRENOS: Arsenal - Manchester City dnes (Premier League LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Anglická Premier League 2026/2027
29.11.2026 o 17:30
12. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola anglickej Premier League, v ktorom sa proti sebe postavia Arsenal FC a Manchester City.
Arsenal sa po jedenástich odohraných kolách nachádza na 1. mieste s 28 bodmi a skóre 17:7. Na konte má deväť víťazstiev, jednu remízu a jedinú prehru. Zverenci Mikela Artetu majú za sebou veľmi vydarené obdobie a z posledných piatich ligových zápasov štyri vyhrali a jeden remizovali. Postupne zdolali Nottingham Forest 1:0, Everton 2:0, Liverpool 1:0 a Hull City 1:0. Naposledy však remizovali na pôde Newcastlu 2:2. Počas týždňa si navyše pripísali remízu 1:1 s Borussiou Dortmund v Lige majstrov.
Manchester City je momentálne na 3. mieste s 22 bodmi a skóre 22:14. Na svojho nedeľného súpera tak stráca šesť bodov. Citizens začali sezónu výborne, no v posledných týždňoch sa výsledkovo trápia. Z posledných piatich ligových stretnutí zaznamenali iba jedno víťazstvo, jednu remízu a tri prehry. Najskôr zdolali Ipswich Town 3:2, následne prehrali na pôde Aston Villy 1:2, doma podľahli Brightonu 0:1 a potom Nottinghamu Forest 1:3. Naposledy remizovali s Fulhamom 1:1. V Lige majstrov počas týždňa remizovali s Neapolom 2:2.
Arsenal sa po jedenástich odohraných kolách nachádza na 1. mieste s 28 bodmi a skóre 17:7. Na konte má deväť víťazstiev, jednu remízu a jedinú prehru. Zverenci Mikela Artetu majú za sebou veľmi vydarené obdobie a z posledných piatich ligových zápasov štyri vyhrali a jeden remizovali. Postupne zdolali Nottingham Forest 1:0, Everton 2:0, Liverpool 1:0 a Hull City 1:0. Naposledy však remizovali na pôde Newcastlu 2:2. Počas týždňa si navyše pripísali remízu 1:1 s Borussiou Dortmund v Lige majstrov.
Manchester City je momentálne na 3. mieste s 22 bodmi a skóre 22:14. Na svojho nedeľného súpera tak stráca šesť bodov. Citizens začali sezónu výborne, no v posledných týždňoch sa výsledkovo trápia. Z posledných piatich ligových stretnutí zaznamenali iba jedno víťazstvo, jednu remízu a tri prehry. Najskôr zdolali Ipswich Town 3:2, následne prehrali na pôde Aston Villy 1:2, doma podľahli Brightonu 0:1 a potom Nottinghamu Forest 1:3. Naposledy remizovali s Fulhamom 1:1. V Lige majstrov počas týždňa remizovali s Neapolom 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.