    Arsenal
    Arsenal
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Emirates Stadium
    :
    LIVE
    Lille
    Lille
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    ONLINE: Arsenal FC - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Arsenal FC - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Arsenal FC - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Sportnet|13. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Arsenal FC - Lille OSC.

    Futbalisti Arsenal FC a Lille OSC dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Arsenal FC - Lille OSC dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Arsenal
    0:0
    (0:0, 0:0)
    56' minúta
    Prebiehajúci
    Lille
    Prehľad
    ŽK: 30. Merino (ARS).
    Prenos
    56
    Noni Madueke poslal centrovanú loptu z pravej strany do pokutového územia, ale dokázal ju odhlavičkovať Ngoy.
    54
    Declan Rice napriahol spoza pokutového územia! Jeho delovka našla pripraveného brankára hostí.
    52
    Perraud si na kraji zakryl šikovne loptu a Eberchi Eze ho fauloval. Hostia zostávajú pri lopte.
    50
    Mikel Merino si zbiehal na centrovanú loptu od Maduekeho, ale dokázal ho prehlavičkovať Alexsandro.
    48
    Domáci futbalisti zahrávali dva rohové kopy po sebe, ale ani z jedného nedokázali nič vyťažiť.
    47
    Obidva celky vstúpili do druhého polčasu bez zmien v zostave.
    46
    Začal sa druhý polčas.
    V prvom polčase sme sa gólov nedočkali. Treba uznať, že ani nebolo z čoho. Sledujeme futbal medzi šestnástkami. Snáď sa to v druhom polčase zlepší.
    45+1
    Prvý polčas sa skončil.
    44
    Pri lopte je domáci brankár David Raya. Už sa pravdepodobne čaká na polčasový hvizd.
    42
    Domáci stopér Gabriel mal menšie zdravotné problémy, ale už je v poriadku a pokračuje v zápase.
    40
    Hlavný arbiter teraz veľmi dôrazne dohováral Haraldssonovi, ktorý sa dopustil tvrdého zákroku.
    38
    Pri lopte sú hostia, ktorí kombinujú pred vlastným pokutovým územím a nikam sa neponáhľajú.
    36
    Mikel Merino zakončoval spoza pokutového územia, ale jeho pokus letel vedľa brány Ozera.
    34
    Zatiaľ je to futbalová nuda. Kto čakal ofenzívne divadlo musí byť poriadne sklamaný.
    32
    Merino získal loptu v stede ihriska. Mohol ju zrýchliť cez Ezeho, ale radšej ju vrátil do obrany.
    30
    yellowCardŽltá karta pre tím Arsenal FC (Mikel Merino).
    28
    Noni Madueke to skúsil sám stredom, ale narazil na tvrdého kapitána hostí Andrého.
    26
    Zatiaľ je to vlažný výkon od domáceho mužstva. Kanonieri sú pri lopte, ale v ofenzíve toho veľa nevymysleli.
    24
    Celú situáciu ešte preveroval systém VAR. Gól neplatí.
    22
    importantHostia dokázali vstreliť gól zásluhou Uedu, ale neplatí kvôli tesnému ofsajdu.
    22
    Mikel Merino sa v pokutovom území dostal k zakončeniu hlavou! Jeho pokus však letel priamo do Ozera.
    20
    Madueke rozbehol akciu po krídle. Prihrávkou našiel Merina, ale toho výborne zablokoval André.
    18
    Mukau dokázal z krídla poslať prudký center na malé vápno, ale tam bol pripravený domáci brankár David Raya.
    16
    Eberechi Eze si vypýtal dlhú loptu od Merina na krídle, ale nedokázal ju zachytiť. Hostia majú k dispozícii aut.
    14
    Domáci hráči sú aktívnejší, ale stále je to veľmi opatrné. Hráči Arsenalu obliehajú pokutové územie hostí.
    12
    Noni Madueke to skúšal po ľavej strane, ale následne si netrúfol na Perrauda. Domáci krídelník ju teda poslať späť do obrany.
    10
    Haraldsson zakončoval spoza pokutového územia. Jeho prudký pokus skončil tesne vedľa brány Davida Rayu.
    8
    Timber posielal z pravej strany centrovanú loptu do pokutového územia, ale tam si ju schoval brankár hostí Ozer.
    6
    Úvod dnešného zápasu je z oboch strán mimoriadne opatrný.
    4
    Ozer poslal dlhý nákop na Uedu, ale ten prehral hlavičkový súboj s Gabrielom. Domáci hráči sú pri lopte.
    3
    Perraud dobre zabojoval pri čiare a dokázal vybojovať aut pre hostí.
    1
    Hostia sa postarali o úvodný výkop zápasu.
    1
    Stretnutie sa práve začalo.
    Úvodné zostavy:

    Arsenal FC: Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly – Guimarães, Rice (C) – Madueke, Merino, Eze – Gyökeres.
    Náhradníci: Arrizabalaga, Meslier – Mosquera, White, Saka, Ødegaard, Havertz, Calafiori, Salmon, Dowman.

    Lille OSC: Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, André (C) – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Ueda.
    Náhradníci: Gill – Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Önal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Arsenal FC a Lille OSC.

    Kanonieri začali hlavnú fázu Ligy majstrov zápasom na trávniku SSC Neapol. Zápas bol mimoriadne vyrovnaný, ale v druhom polčase ho dokázal rozhodnúť Martin Odegaard. Arsenal je aj dnes jasným favoritom, ale proti francúzskemu celku ho určite nečaká nič jednoduchého.

    Lille začalo svoju púť Ligou majstrov domácim zápasom proti Betis Sevilla. Domáci futbalisti dva krát viedli. Najprv 1:0 a aj 2:1, ale hostia dokázali výsledok otočiť a napokon po výhre 3:2 na francúzskej pôde brali všetky body. Uvidíme ako sa bude OCS Lille dariť dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývan dnešný duel sledovať.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    0 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 0
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    0 - 0
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    0 - 0
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    0 - 0
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    0 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    0 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    0 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    0 - 0
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Arsenal FC - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)