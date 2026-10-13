ONLINE: Arsenal FC - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Arsenal FC a Lille OSC dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Arsenal FC - Lille OSC dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
56' minúta
Prebiehajúci
Lille
Prehľad
ŽK: 30. Merino (ARS).
Prenos
56
Noni Madueke poslal centrovanú loptu z pravej strany do pokutového územia, ale dokázal ju odhlavičkovať Ngoy.
54
Declan Rice napriahol spoza pokutového územia! Jeho delovka našla pripraveného brankára hostí.
52
Perraud si na kraji zakryl šikovne loptu a Eberchi Eze ho fauloval. Hostia zostávajú pri lopte.
50
Mikel Merino si zbiehal na centrovanú loptu od Maduekeho, ale dokázal ho prehlavičkovať Alexsandro.
48
Domáci futbalisti zahrávali dva rohové kopy po sebe, ale ani z jedného nedokázali nič vyťažiť.
47
Obidva celky vstúpili do druhého polčasu bez zmien v zostave.
46
Začal sa druhý polčas.
V prvom polčase sme sa gólov nedočkali. Treba uznať, že ani nebolo z čoho. Sledujeme futbal medzi šestnástkami. Snáď sa to v druhom polčase zlepší.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
44
Pri lopte je domáci brankár David Raya. Už sa pravdepodobne čaká na polčasový hvizd.
42
Domáci stopér Gabriel mal menšie zdravotné problémy, ale už je v poriadku a pokračuje v zápase.
40
Hlavný arbiter teraz veľmi dôrazne dohováral Haraldssonovi, ktorý sa dopustil tvrdého zákroku.
38
Pri lopte sú hostia, ktorí kombinujú pred vlastným pokutovým územím a nikam sa neponáhľajú.
36
Mikel Merino zakončoval spoza pokutového územia, ale jeho pokus letel vedľa brány Ozera.
34
Zatiaľ je to futbalová nuda. Kto čakal ofenzívne divadlo musí byť poriadne sklamaný.
32
Merino získal loptu v stede ihriska. Mohol ju zrýchliť cez Ezeho, ale radšej ju vrátil do obrany.
30
Žltá karta pre tím Arsenal FC (Mikel Merino).
28
Noni Madueke to skúsil sám stredom, ale narazil na tvrdého kapitána hostí Andrého.
26
Zatiaľ je to vlažný výkon od domáceho mužstva. Kanonieri sú pri lopte, ale v ofenzíve toho veľa nevymysleli.
24
Celú situáciu ešte preveroval systém VAR. Gól neplatí.
22
Hostia dokázali vstreliť gól zásluhou Uedu, ale neplatí kvôli tesnému ofsajdu.
22
Mikel Merino sa v pokutovom území dostal k zakončeniu hlavou! Jeho pokus však letel priamo do Ozera.
20
Madueke rozbehol akciu po krídle. Prihrávkou našiel Merina, ale toho výborne zablokoval André.
18
Mukau dokázal z krídla poslať prudký center na malé vápno, ale tam bol pripravený domáci brankár David Raya.
16
Eberechi Eze si vypýtal dlhú loptu od Merina na krídle, ale nedokázal ju zachytiť. Hostia majú k dispozícii aut.
14
Domáci hráči sú aktívnejší, ale stále je to veľmi opatrné. Hráči Arsenalu obliehajú pokutové územie hostí.
12
Noni Madueke to skúšal po ľavej strane, ale následne si netrúfol na Perrauda. Domáci krídelník ju teda poslať späť do obrany.
10
Haraldsson zakončoval spoza pokutového územia. Jeho prudký pokus skončil tesne vedľa brány Davida Rayu.
8
Timber posielal z pravej strany centrovanú loptu do pokutového územia, ale tam si ju schoval brankár hostí Ozer.
6
Úvod dnešného zápasu je z oboch strán mimoriadne opatrný.
4
Ozer poslal dlhý nákop na Uedu, ale ten prehral hlavičkový súboj s Gabrielom. Domáci hráči sú pri lopte.
3
Perraud dobre zabojoval pri čiare a dokázal vybojovať aut pre hostí.
1
Hostia sa postarali o úvodný výkop zápasu.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Arsenal FC: Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly – Guimarães, Rice (C) – Madueke, Merino, Eze – Gyökeres.
Náhradníci: Arrizabalaga, Meslier – Mosquera, White, Saka, Ødegaard, Havertz, Calafiori, Salmon, Dowman.
Lille OSC: Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, André (C) – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Ueda.
Náhradníci: Gill – Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Önal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune.
Arsenal FC: Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Lewis-Skelly – Guimarães, Rice (C) – Madueke, Merino, Eze – Gyökeres.
Náhradníci: Arrizabalaga, Meslier – Mosquera, White, Saka, Ødegaard, Havertz, Calafiori, Salmon, Dowman.
Lille OSC: Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, André (C) – Bakwa, Mukau, Haraldsson – Ueda.
Náhradníci: Gill – Srdanovic, Giroud, Sahraoui, Kjaergaard, Önal, Nianzou, Verdonk, Cossier, Perrin, Diaoune.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Arsenal FC a Lille OSC.
Kanonieri začali hlavnú fázu Ligy majstrov zápasom na trávniku SSC Neapol. Zápas bol mimoriadne vyrovnaný, ale v druhom polčase ho dokázal rozhodnúť Martin Odegaard. Arsenal je aj dnes jasným favoritom, ale proti francúzskemu celku ho určite nečaká nič jednoduchého.
Lille začalo svoju púť Ligou majstrov domácim zápasom proti Betis Sevilla. Domáci futbalisti dva krát viedli. Najprv 1:0 a aj 2:1, ale hostia dokázali výsledok otočiť a napokon po výhre 3:2 na francúzskej pôde brali všetky body. Uvidíme ako sa bude OCS Lille dariť dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývan dnešný duel sledovať.
Kanonieri začali hlavnú fázu Ligy majstrov zápasom na trávniku SSC Neapol. Zápas bol mimoriadne vyrovnaný, ale v druhom polčase ho dokázal rozhodnúť Martin Odegaard. Arsenal je aj dnes jasným favoritom, ale proti francúzskemu celku ho určite nečaká nič jednoduchého.
Lille začalo svoju púť Ligou majstrov domácim zápasom proti Betis Sevilla. Domáci futbalisti dva krát viedli. Najprv 1:0 a aj 2:1, ale hostia dokázali výsledok otočiť a napokon po výhre 3:2 na francúzskej pôde brali všetky body. Uvidíme ako sa bude OCS Lille dariť dnes. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývan dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body