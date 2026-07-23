Chceli ho rivali aj kluby v Taliansku. Arsenal angažoval gréckeho krídelníka

Anglický futbalový klub Arsenal skompletizoval prestup Gréka Christosa Tzolisa, ktorý v Londýne podpísal dlhodobý kontrakt. Podľa britských médií prestúpil z belgického Club Bruggy za približne 40 miliónov eur.
Dvadsaťštyriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne za belgický tím 52 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií. Svojimi výkonmi pomohol Bruggám k zisku 20. titulu.
V Arsenale má na ľavom krídle nahradiť Leandra Trossarda, ktorý v stredu odišiel do istanbulského Besiktasu za 20 miliónov eur. Tzolis bude v tíme úradujúceho anglického majstra nosiť dres s číslom 17 a k novým spoluhráčom sa už pripojil v tréningovom centre.
„Christos je mimoriadne všestranný ofenzívny hráč. Prirodzene nastupuje na ľavom krídle, no bez problémov dokáže hrať na všetkých postoch v útočnej línii. Je výborným zakončovateľom oboma nohami, darí sa mu v stiesnených priestoroch a disponuje výnimočnými technickými schopnosťami. Za uplynulé tri sezóny dosiahol vynikajúce čísla z pohľadu gólov aj asistencií.
Je to hráč, ktorý zvýši technickú kvalitu nášho kádra a zároveň prinesie do tímu pozitívnu energiu, nadšenie a silnú mentalitu. Sme presvedčení, že Christos bude pre náš klub veľkým prínosom, a veríme, že naši fanúšikovia si užijú sledovanie jeho výkonov v drese Arsenalu,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ „kanonierov“ Andrea Berta.
Tzolis sa vráti do Anglicka po dvoch sezónach, keďže v rokoch 2021 až 2024 bol kmeňový hráč Norwichu. Dva ročníky však strávil na hosťovaniach v holandskom Twente a nemeckom Düsseldorfe, ktorý ho v júli 2024 vykúpil zo zmluvy za 3,5 a okamžite predal do Brúgg za 6,5 miliónov eur.
Tzolis prišiel do Belgicka ako najlepší strelec druhej bundesligy s 22 gólmi a v novom pôsobisku okamžite zažiaril. Okrem ligového titulu s ním vyhral aj domáci pohár a v ročníku 2025/26 ho vyhlásili za najlepšieho hráča sezóny. Za Bruggy odohral dokopy
108 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov a na ďalších 45 prihral. Na konte má aj 34 štartov a deväť gólov v národnom tíme.
O jeho služby sa okrem Arsenalu údajne zaujímali aj Manchester United, Aston Villa, Juventus či AS Rím.