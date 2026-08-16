Manchester City boj o prvú trofej v sezóne nezvládol. Arsenal naštartoval gól po 24 sekundách

Martin Ödegaard oslavuje gól do siete Manchestru City.
Fotogaléria (25)
Martin Ödegaard oslavuje gól do siete Manchestru City. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 17:55
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Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár osemnástykrát v histórii.

Community Shield 2026

FC Arsenal - Manchester City 3:0 (2:0)

Góly: 1. Calafiori, 28. Havertz, 48. Ödegaard

Futbalisti FC Arsenal získali FA Community Shield, keď v nedeľňajšom stretnutí na Principality Stadium vo waleskom Cardiffe zdolali Manchester City 3:0.

O triumfe úradujúcich šampiónov Premier League rozhodli Riccardo Calafiori, Kai Havertz a Martin Ödegaard.

Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár osemnástykrát v histórii.

O Community Shield sa po 20 rokoch hralo vo Walese na Principality Stadium, keďže v jeho tradičnom dejisku prebieha koncertné turné.

Naposledy sa hralo na inom štadióne než vo Wembley pred štyrmi rokmi v Leicesteri.

Fotogaléria zo zápasu Arsenal - Manchester City (Community Shield 2026)
Manchester City's Erling Haaland, center, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
Arsenal's Riccardo Calafiori, left, and Manchester City's Elliot Anderson challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
Arsenal's manager Mikel Arteta, right, hugs with Manchester City's head coach Enzo Maresca prior to the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates with teammates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)
25 fotografií
Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates with teammates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Riccardo Calafiori celebrates after scoring the opening goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's head coach Enzo Maresca, left, and Arsenal's manager Mikel Arteta react during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, left, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)JB 59 Cardiff - Hráč Manchesteru City Erling Haaland (vľavo) kope do lopty vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 61 Cardiff - Hráč Arsenalu Riccardo Calafiori (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.JB 60 Cardiff - Hráč Manchesteru City Erling Haaland (uprostred) bojuje o loptu s Mylesom Lewisom-Skellym z Arsenalu vo finále zápasu anglického Superpohára - FA Community Shield FC Arsenal - Manchester City v Cardiffe 16. augusta 2026.Manchester City's Erling Haaland, left, kicks the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Christos Tzolis, center, and Manchester City's Elliot Anderson, right, challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Erling Haaland, left, and Arsenal's Cristhian Mosquera challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Elliot Anderson, left, and Arsenal's Gabriel challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard reacts during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Elliot Anderson, left, and Arsenal's Gabriel challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard reacts during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Marc Guehi, front, and Arsenal's Bukayo Saka challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's Rico Lewis, right, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Manchester City's goalkeeper Gianluigi Donnarumma makes a save in front of Arsenal's Bukayo Saka during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, second left, scores his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, right, celebrates with Arsenal's Kai Havertz after scoring his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Bukayo Saka reacts after missing a chance to score during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)Arsenal's Martin Odegaard, left, scores his side's third goal during the FA Community Shield final soccer match between Arsenal and Manchester City in Cardiff, Wales, Sunday, Aug.16, 2026. (AP Photo/Alastair Grant)

Súboj medzi Arsenalom a Manchestrom City bol reprízou z roku 2023, kedy tiež zvíťazili „Gunners“ (1:1, 4:1 v rozstrele z 11 m).

Premiéra trénera Enza Marescu na lavičke „Citizens“ sa nezačala najlepšie, keď už po 25 sekundách poslal londýnsky klub do vedenia Calafiori.

VIDEO: Úvodný gól Arsenalu proti Manchestru City

V 20. minúte mohlo byť vyrovnané, ale David Raya si so strelou Phila Fodena spoza šestnástky poradil.

O niekoľko chvíľ neskôr už bolo vedenie Arsenalu dvojgólové, keď hlavičku novej Artetovej posily Christosa Tzolisa nasmeroval do siete Havertz.

VIDEO: Gól Arsenalu na 2:0

City mohlo ešte v prvom polčase znížiť, ale príležitosti Erlinga Haalanda a Jeremyho Dokua gól nepriniesli.

„Kanonierom“ vyšiel aj úvod druhého dejstva, keď ďalšiu gólovú prihrávku naservíroval 24-ročný Grék Tzolis. Tentokrát smerovala na Ödegaarda, ktorý zvýšil vedenie na rozdiel triedy.

VIDEO: Gól Arsenalu na 3:0

Arsenal si už náskok troch presných zásahov postrážil a naladil sa na začiatok novej sezóny najvyššej anglickej súťaže, ktorú odštartuje s nováčikom z Coventry.

Anglicko

Martin Ödegaard oslavuje gól do siete Manchestru City.
Martin Ödegaard oslavuje gól do siete Manchestru City.
Manchester City boj o prvú trofej v sezóne nezvládol. Arsenal naštartoval gól po 24 sekundách
dnes 17:55
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