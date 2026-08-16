Manchester City boj o prvú trofej v sezóne nezvládol. Arsenal naštartoval gól po 24 sekundách

Community Shield 2026
FC Arsenal - Manchester City 3:0 (2:0)
Góly: 1. Calafiori, 28. Havertz, 48. Ödegaard
Futbalisti FC Arsenal získali FA Community Shield, keď v nedeľňajšom stretnutí na Principality Stadium vo waleskom Cardiffe zdolali Manchester City 3:0.
O triumfe úradujúcich šampiónov Premier League rozhodli Riccardo Calafiori, Kai Havertz a Martin Ödegaard.
Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár osemnástykrát v histórii.
O Community Shield sa po 20 rokoch hralo vo Walese na Principality Stadium, keďže v jeho tradičnom dejisku prebieha koncertné turné.
Naposledy sa hralo na inom štadióne než vo Wembley pred štyrmi rokmi v Leicesteri.
Súboj medzi Arsenalom a Manchestrom City bol reprízou z roku 2023, kedy tiež zvíťazili „Gunners“ (1:1, 4:1 v rozstrele z 11 m).
Premiéra trénera Enza Marescu na lavičke „Citizens“ sa nezačala najlepšie, keď už po 25 sekundách poslal londýnsky klub do vedenia Calafiori.
VIDEO: Úvodný gól Arsenalu proti Manchestru City
V 20. minúte mohlo byť vyrovnané, ale David Raya si so strelou Phila Fodena spoza šestnástky poradil.
O niekoľko chvíľ neskôr už bolo vedenie Arsenalu dvojgólové, keď hlavičku novej Artetovej posily Christosa Tzolisa nasmeroval do siete Havertz.
VIDEO: Gól Arsenalu na 2:0
City mohlo ešte v prvom polčase znížiť, ale príležitosti Erlinga Haalanda a Jeremyho Dokua gól nepriniesli.
„Kanonierom“ vyšiel aj úvod druhého dejstva, keď ďalšiu gólovú prihrávku naservíroval 24-ročný Grék Tzolis. Tentokrát smerovala na Ödegaarda, ktorý zvýšil vedenie na rozdiel triedy.
VIDEO: Gól Arsenalu na 3:0
Arsenal si už náskok troch presných zásahov postrážil a naladil sa na začiatok novej sezóny najvyššej anglickej súťaže, ktorú odštartuje s nováčikom z Coventry.