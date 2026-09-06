ONLINE: Arsenal FC - Chelsea FC dnes, Premier League LIVE (3. kolo)

Futbalisti Arsenal FC a Chelsea FC hrajú dnes zápas 3. kola anglickej Premier League.
Arsenal obhajuje ligový titul a v úvode sezóny dvakrát vyhral 2:0.
Chelsea pod Xabim Alonsom zaznamenala dve víťazstvá a sedem gólov v dvoch ligových kolách, no päť inkasovaných naznačuje slabiny vzadu.
Arsenal proti Chelsea neprehral od augusta 2021 a na Emirates vyhral všetky posledné štyri ligové s celkovým skóre 11:2.
Kde dnes sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Arsenal FC - Chelsea FC (futbal, Premier League, 3. kolo, nedeľa, výsledky, naživo)
Anglická Premier League 2026/2027
06.09.2026 o 17:30
3. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chelsea
Prenos
Krásnu nedeľu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu z 3. kola anglickej Premier League, keď sa dnes proti sebe postaví Arsenal FC a Chelsea FC.
Perfektný štart Arsenalu a pevná defenzíva dostávajú trhliny v podobe odchodov Jesusa a Martinelliho, čo spochybňuje útočnú šírku kádra. Tím napriek tomu útočí na tretiu výhru v rade, čím by vyrovnal svoj najlepší vstup do sezóny za posledné dve dekády.
Hostia z Chelsea pricestujú na Emirates s útočným apetítom pod vedením Xabiho Alonsa, no trápi ich priepustná obrana. Stratu Fernándeza má kompenzovať príchod Martíneza, ktorý pomôže defenzíve v boji o prvé čisté konto po 19 zápasoch.
Perfektný štart Arsenalu a pevná defenzíva dostávajú trhliny v podobe odchodov Jesusa a Martinelliho, čo spochybňuje útočnú šírku kádra. Tím napriek tomu útočí na tretiu výhru v rade, čím by vyrovnal svoj najlepší vstup do sezóny za posledné dve dekády.
Hostia z Chelsea pricestujú na Emirates s útočným apetítom pod vedením Xabiho Alonsa, no trápi ich priepustná obrana. Stratu Fernándeza má kompenzovať príchod Martíneza, ktorý pomôže defenzíve v boji o prvé čisté konto po 19 zápasoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.