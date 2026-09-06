ONLINE: Arsenal FC - Chelsea FC dnes, Premier League LIVE (3. kolo)

Arsenal FC - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Premier League.
Arsenal FC - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Premier League. (Autor: Sportnet)
Sportnet|6. sep 2026 o 14:30
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Sledujte spolu s nami online prenos zo zápasu 3. kola Premier League: Arsenal FC - Chelsea FC.

Futbalisti Arsenal FC a Chelsea FC hrajú dnes zápas 3. kola anglickej Premier League.

Arsenal obhajuje ligový titul a v úvode sezóny dvakrát vyhral 2:0.

Chelsea pod Xabim Alonsom zaznamenala dve víťazstvá a sedem gólov v dvoch ligových kolách, no päť inkasovaných naznačuje slabiny vzadu.

Arsenal proti Chelsea neprehral od augusta 2021 a na Emirates vyhral všetky posledné štyri ligové s celkovým skóre 11:2.

Kde dnes sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Arsenal FC - Chelsea FC (futbal, Premier League, 3. kolo, nedeľa, výsledky, naživo)

Anglická Premier League  2026/2027
06.09.2026 o 17:30
3. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chelsea
Prenos
Krásnu nedeľu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu z 3. kola anglickej Premier League, keď sa dnes proti sebe postaví Arsenal FC a Chelsea FC.

Perfektný štart Arsenalu a pevná defenzíva dostávajú trhliny v podobe odchodov Jesusa a Martinelliho, čo spochybňuje útočnú šírku kádra. Tím napriek tomu útočí na tretiu výhru v rade, čím by vyrovnal svoj najlepší vstup do sezóny za posledné dve dekády.

Hostia z Chelsea pricestujú na Emirates s útočným apetítom pod vedením Xabiho Alonsa, no trápi ich priepustná obrana. Stratu Fernándeza má kompenzovať príchod Martíneza, ktorý pomôže defenzíve v boji o prvé čisté konto po 19 zápasoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Arsenal FC - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Premier League. online
    Arsenal FC - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Premier League. online
    ONLINE: Arsenal FC - Chelsea FC dnes, Premier League LIVE (3. kolo)
    dnes 14:30
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