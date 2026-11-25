Futbalisti Arsenalu Londýn boli sklamaní po utorňajšej remíze s Borussiou Dortmund, keďže počas duelu mali hernú prevahu a vytvorili si viacero gólových príležitostí.
Tréner Mikel Arteta bol spokojný s herným prejavom, o to viac ho mrzela slabá efektivita v zakončení.
Úvod duelu nenaznačoval, že by sa Arsenal mal trápiť v koncovke. Viktor Gyökeres skóroval už v 10. minúte a jeho tím získal sebaistotu.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Borussia
V prvom polčase sa dostal k 14 strelám, z ktorých išli tri na bránu (Borussia 1 z 8). Viac gólov však už anglický majster nepridal.
Naopak, Maximilian Beier v 55. minúte vyrovnal na 1:1. Aj druhý polčas bol herne v réžii Arsenalu, ktorý v ňom súpera prestrieľal 16:5, no paradoxne mali viac pokusov na bránu hostia - 1:3.
Arteta: Brilantný výkon proti silnému súperovi
„Bol to brilantný výkon proti veľmi silnému súperovi. Sme veľmi sklamaní, že sme nedokázali zúročiť množstvo práce, šancí a kvalitu, ktorú sme počas zápasu ukázali.
Veľmi sa mi páčilo, ako mužstvo hralo. Boli sme dominantní, neustále sme predstavovali hrozbu a hráči boli výborne prepojení. Bolo skvelé sa na to pozerať,“ poznamenal Arteta podľa uefa.com.
Podľa Gyökeresa, ktorý strelil svoj druhý gól v aktuálnej sezóne Ligy majstrov, si Arsenal zaslúžil víťazstvo: „Hrali sme dobre, vytvorili sme si veľa dobrých príležitostí.
Zaslúžili sme si tri body, ale niekedy je to jednoducho tak. Musíme sa zlepšiť.“ Arsenal sa v zápase dostal až k 29 strelám, no na bránu smerovali iba štyri.
Boli sme príliš pasívni uviedol, tréner Borussie
Kormidelník Borussie Niko Kovač vyzdvihol reakciu svojho tímu na inkasovaný gól. „Vedeli sme, že musíme tvrdo pracovať, pretože Arsenal je špičkový tím. Na začiatku sme mali trochu problémy, ale dokázali sme sa vrátiť do zápasu.
V druhom polčase sme do nášho gólu mali lepšie držanie lopty. Potom sme trochu poľavili, boli sme príliš pasívni a Arsenal sa opäť dostal do svojho rytmu,“ zhodnotil Kovač.
Jeho tím sa po remíze posunul na 7. miesto tabuľky a živí nádej na priamy postup do najlepšej osmičky.
„Ak skončíme na 14. alebo 16. mieste, bude to skvelé. Ale ak sa dostaneme do najlepšej osmičky, bude to fantastické,“ dodal Kovač.
V bránke Arsenalu nastúpil Kepa Arrizabalaga, ktorý nahradil zraneného Davida Rayu. Po stretnutí vyzdvihol atmosféru na Emirates Stadium.
„Chceli sme vyhrať, hrali sme pred vlastnými fanúšikmi a až do konca sme tlačili. Atmosféra bola fantastická. Boli sme veľmi blízko.“
Pre Arsenal, ktorý je naďalej v Lige majstrov nezdolaný, to bola druhá remíza. Po nej má na konte 11 bodov, Borussia o jeden menej.