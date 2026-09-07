Kráľom Londýna zostáva Arsenal. Bol to neuveriteľný zápas, teší sa Arteta

Futbalisti Arsenalu sú aj po nedeľnom londýnskom derby bez straty bodu a obhajobu titulu v anglickej Premier League odštartovali troma víťazstvami so skóre 6:1.
„Kanonieri“ v domácom zápase otočili skóre a zvíťazili nad rivalmi z Chelsea 2:1. Hrdinom majstrov bol kapitán Martin Ödegaard, ktorý strelil víťazný gól.
Lepšie pritom odštartovali hostia, ktorých poslal do vedenia už v 2. minúte Morgan Rogers, keď volejom spoza šestnástky namieril presne k ľavej žrdi.
Krátko pred polhodinou hry vyrovnal Kai Havertz, ktorý si potiahol loptu po hranici šestnástky a prekvapil brankára Emiliana Martineza.
Víťazný gól zariadil po prestávke Ödegaard, prihrávku pred bránku mu šikovne prenechal Havertz, zmiatol tak obranu a domáci išli do vedenia.
„Som naozaj šťastný. Myslím si, že to bol neuveriteľný zápas na sledovanie, na trénovanie. Bol fascinujúci od začiatku do konca. Úroveň, kvalita, spôsob, akým sme bojovali, spôsob, akým sme útočili, dynamika a plynulosť - bolo to neuveriteľné,“ pochvaľoval si tréner úradujúcich šampiónov Mikel Arteta.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Chelsea
„Aj publikum bolo neuveriteľne prepojené s tímom a keď sa to stane, je pre súpera mimoriadne ťažké zvládnuť obe veci naraz. Takže naozaj šťastné popoludnie,“ uviedol pre klubový web.
Prvý duel v základnej zostave Arsenalu odohral anglický reprezentačný stopér Ezri Konsa, ktorý prišiel do tímu v lete z Aston Villy. Na starosti mal najmä svojho bývalého spoluhráča Rogersa, ktorý taktiež v letnom prestupovom období zamieril z Villy do Chelsea.
„Milujem súboje. Ako obranca si myslím, že sú to veci, ktoré si musíte vážiť. Ja osobne milujem výzvy. Milujem byť v súbojoch. Dnes som ich mal niekoľko a som rád, že som z nich vyšiel ako víťaz.
Rogers je môj dobrý priateľ, ale na ihrisku je to iný príbeh. Túto príležitosť som si naozaj užil. Moje prvé londýnske derby a myslím si, že fanúšikovia boli fantastickí, skvelí. Stáli za nami počas celého zápasu,“ vyhlásil.
Chelsea síce udrela už po 77 sekundách, ale v ďalšom priebehu sa nedokázal presadiť a jej ofenzíva viazla.
„Dnes som sa dozvedel veľa o nás a o tom, čo robíme. Je to proces. Pre nás je to ešte len začiatok. Chceme začať s čistými kontami. A tie prídu. Hráči sú odhodlaní tvrdo pracovať, vedia, že sme na ceste k úspechu v každom zápase. Nie sme spokojní s tým, že sme prehrali, ale musíme zachovať pokoj a pokračovať,“ uviedol po zápase nový tréner „The Blues“ Xabi Alonso.
Jeho zverenci odštartovali novú sezónu dvoma tesnými triumfami vo Fulhame (3:2) a doma s Brightonom (4:3), no v derby ťahali za kratší koniec.
„Bolí to, pretože prehra musí bolieť. Bol to veľmi intenzívny zápas. Mali sme šance na vyrovnanie. Po tom, čo sme skórovali, nasledovalo 15 alebo 20 minút, počas ktorých sme museli príliš brániť a trochu sme sa trápili s tým, aby sme získali kontrolu. Ale bol to iba tretí zápas a toto bude ešte veľmi dlhá cesta,“ dodal Alonso.