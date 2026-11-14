Prvý zápas bez Messiho a hneď prehra. Argentínu zaskočil Uruguaj

Futbalisti Argentíny podľahli v noci na sobotu v prípravnom stretnutí Uruguaju 1:2.
Bol to prvý duel pre úradujúcich vicemajstrov sveta v ére bez hviezdneho útočníka Lionela Messiho, ktorý sa s reprezentáciou rozlúčil v októbri po zápase s Beninom.
Prípravné medzištátne zápasy - 14. november
Argentína - Uruguaj 1:2 (0:0)
Góly: 73. J. Alvarez - 48. Balerdi (vlastný), 53. M. Araujo
Ekvádor – Kostarika 2:0 (1:0)
Góly: 22. J. Caicedo, 83. M. Caicedo (z 11 m). ČK: 68. Messen (Kostarika)
Kolumbia – Čile 1:0 (1:0)
Gól: 35. Maripan (vlastný)
Peru – Bolívia 2:0 (1:0)
Góly: 13. Lapadula (z 11 m), 87. M. Castro