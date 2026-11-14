Prvý zápas bez Messiho a hneď prehra. Argentínu zaskočil Uruguaj

Hráči Uruguaja.
Hráči Uruguaja. (Autor: TASR/AP)
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TASR|14. nov 2026 o 08:22
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Úradujúci vicemajstri sveta vstúpili do novej éry prehrou, hoci išlo len o prípravné stretnutie.

Futbalisti Argentíny podľahli v noci na sobotu v prípravnom stretnutí Uruguaju 1:2.

Bol to prvý duel pre úradujúcich vicemajstrov sveta v ére bez hviezdneho útočníka Lionela Messiho, ktorý sa s reprezentáciou rozlúčil v októbri po zápase s Beninom.

Prípravné medzištátne zápasy - 14. november

Argentína - Uruguaj 1:2 (0:0)

Góly: 73. J. Alvarez - 48. Balerdi (vlastný), 53. M. Araujo

Ekvádor – Kostarika 2:0 (1:0)

Góly: 22. J. Caicedo, 83. M. Caicedo (z 11 m). ČK: 68. Messen (Kostarika)

Kolumbia – Čile 1:0 (1:0)

Gól: 35. Maripan (vlastný)

Peru – Bolívia 2:0 (1:0)

Góly: 13. Lapadula (z 11 m), 87. M. Castro

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