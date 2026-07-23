Argentínsky futbal po MS rieši škandál. Prezidenta asociácie mala zadržať FBI

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|23. júl 2026 o 13:03
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Juhoameričania označili informácie za lož.

Argentínska futbalová asociácia (AFA) dôrazne odmietla informácie, podľa ktorých bolo jej vedenie osobne predvolané v rámci vyšetrovania amerických úradov týkajúceho sa jej finančných operácií.

Denník Infobae s odvolaním sa na dokument amerických úradov zároveň informoval, že agenti FBI zadržali prezidenta asociácie Claudia Tapiu na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku a zaistili elektronické zariadenia jemu aj ďalším členom delegácie AFA.

Šéf komunikácie AFA Nicolás Novello v reakcii na otázku agentúry DPA označil tieto informácie v stredu neskoro večer za „obrovskú lož“. FBI uviedla, že sa k celej záležitosti nemôže vyjadriť.

AFA zároveň vyhlásila, že dokument, na ktorý sa odvoláva denník Infobae, nebol adresovaný vedeniu asociácie. Podľa správ argentínskych médií americké úrady vyšetrujú finančné operácie asociácie v Spojených štátoch.

Vyšetrovatelia sa údajne zaoberajú okrem iného tým, ako boli cez americký finančný systém prevedené stovky miliónov dolárov a či pri tom nedošlo k porušeniu amerických zákonov.

V Argentíne vyšetrovatelia preverujú podozrenia, že asociácia oneskorene odvádzala dane a príspevky na sociálne zabezpečenie. Tapia, ktorý stojí na čele AFA od roku 2017, v súvislosti s týmto prípadom predstúpil pred súd v marci.

V stredu na sociálnej sieti Instagram napísal: „Nedajte sa oklamať. Ani klamstvami, ani manévrami, ktorých jediným cieľom je vyvolať nepokoj.“

Reprezentácie

Ilustračný záber
Ilustračný záber
Argentínsky futbal po MS rieši škandál. Prezidenta asociácie mala zadržať FBI
dnes 13:03
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