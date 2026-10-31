Každú noc plakal, operáciu odmietol. Majster sveta zaplatil za MS trvalými následkami

Brankár argentínskej futbalovej reprezentácie Emiliano Martinez odmietol na jar podstúpiť operáciu zlomeného prsta, aby neprišiel o účasť na MS 2026.
Na toto rozhodnutie však doplatil trvalými následkami a prst už podľa jeho slov nikdy nebude v pôvodnom stave. Zranenie utrpel pri rozcvičke pred finále Európskej ligy proti SC Freiburg, v ktorom jeho vtedajší klub Aston Villa triumfoval 3:0.
VIDEO: Najlepšie zákroky Emiliana Martineza
„Každú noc som plakal až do polnoci, pretože môj prst vyzeral ako krvavnica,“ priznal Martinez v rozhovore s argentínskym novinárom Gastonom Edulom. Operačný zákrok by podľa neho znamenal, že by prišiel o účasť na svetovom šampionáte.
Následky zranenia si uvedomuje vždy, keď sa pozrie na svoj prst, ktorý už nedokáže úplne ohnúť.
VIDEO: Prst Emiliana Martineza
„Toto sú riziká, ktoré človek podstupuje pre národný tím. Urobil by som to znova,“ povedal. Argentína sa prebojovala až do finále MS, v ktorom prehrala so Španielskom 0:1 po predĺžení. Martinez napokon nevynechal na turnaji ani minútu.
V súčasnosti je mimo hry pre ďalšie zranenie. Po minulej sezóne, v ktorej triumfoval s Aston Villou v Európskej lige, prestúpil do FC Chelsea.
Pred dvoma týždňami, 17. októbra, sa pri ligovom víťazstve 2:0 nad Evertonom tvrdo zrazil s obrancom súpera Jarradom Branthwaiteom a z ihriska ho museli odniesť na nosidlách. Pri zrážke si Martinez zlomil čeľusť a následne podstúpil úspešnú operáciu.