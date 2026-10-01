Prvá skúška bez Messiho dopadla na jednotku. Argentína deklasovala Bolíviu

Jose Manuel Lopez oslavuje gól.
Jose Manuel Lopez oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 07:45
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Skóre otvorili už v 19. minúte.

Prípravný zápas

Argentína - Bolívia 4:0 (2:0)

Góly: 19. L. Martinez, 29. Paz, 54. Romero, 86. Lopez

Futbalisti Argentíny zvíťazili v noci na štvrtok v prípravnom zápase nad Bolíviou 4:0.

Išlo o prvý zápas Argentínčanov bez Lionela Messiho, odkedy oznámil koniec kariéry v národnom tíme.

Skóre otvoril v 19. minúte Lautaro Martinez, v 29. minúte zvýšil náskok Nico Paz.

Po zmene strán v 54. minúte pridal tretí gól Cristian Romero a v 86. minúte spečatil víťazstvo Jose Manuel Lopez.

VIDEO: Zostrih zápasu Argentina - Bolívia

Tridsaťdeväťročný Messi ukončil svoje pôsobenie v reprezentácii minulý mesiac, no budúci utorok si v Buenos Aires naposledy oblečie dres s číslom 10 v rozlúčkovom zápase proti Beninu.

Messi odohral za Argentínu 207 zápasov a je historicky najlepším strelcom národného tímu so 125 gólmi, pričom 21 z nich strelil na majstrovstvách sveta.

Ešte pred Messiho definitívnou rozlúčkou odohrá Argentína v sobotu ďalší prípravný zápas proti Burkine Faso.

Reprezentácie

Jose Manuel Lopez oslavuje gól.
Jose Manuel Lopez oslavuje gól.
Prvá skúška bez Messiho dopadla na jednotku. Argentína deklasovala Bolíviu
dnes 07:45
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