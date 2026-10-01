Prvá skúška bez Messiho dopadla na jednotku. Argentína deklasovala Bolíviu

Prípravný zápas
Argentína - Bolívia 4:0 (2:0)
Góly: 19. L. Martinez, 29. Paz, 54. Romero, 86. Lopez
Futbalisti Argentíny zvíťazili v noci na štvrtok v prípravnom zápase nad Bolíviou 4:0.
Išlo o prvý zápas Argentínčanov bez Lionela Messiho, odkedy oznámil koniec kariéry v národnom tíme.
Skóre otvoril v 19. minúte Lautaro Martinez, v 29. minúte zvýšil náskok Nico Paz.
Po zmene strán v 54. minúte pridal tretí gól Cristian Romero a v 86. minúte spečatil víťazstvo Jose Manuel Lopez.
VIDEO: Zostrih zápasu Argentina - Bolívia
Tridsaťdeväťročný Messi ukončil svoje pôsobenie v reprezentácii minulý mesiac, no budúci utorok si v Buenos Aires naposledy oblečie dres s číslom 10 v rozlúčkovom zápase proti Beninu.
Messi odohral za Argentínu 207 zápasov a je historicky najlepším strelcom národného tímu so 125 gólmi, pričom 21 z nich strelil na majstrovstvách sveta.
Ešte pred Messiho definitívnou rozlúčkou odohrá Argentína v sobotu ďalší prípravný zápas proti Burkine Faso.