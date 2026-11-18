Real Madrid si poistil služby tureckého ofenzívneho záložníka Ardy Gülera.
Dvadsaťjedenročný futbalista predĺžil so španielskym veľkoklubom existujúcu zmluvu až do 30. júna 2032. "Biely balet" to oznámil na svojom webe.
Güler je považovaný za jeden z najväčších talentov svetového futbalu. Do Realu prišiel v 18 rokoch v júli 2023 a za A-tím doteraz odohral 126 súťažných zápasov.
V tejto sezóne pod trénerom Josém Mourinhom pravidelne nastupuje v základnej zostave.
Napriek nízkemu veku patrí k hlavným oporám tureckej reprezentácie, za ktorú si doteraz pripísal 38 štartov a osem gólov.