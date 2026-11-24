Športový arbitrážny súd (CAS) vrátil titul futbalového majstra Afriky Senegalu, ktorý v chaotickom januárovom finále porazil v Rabate domáce Maroko. Informoval o tom vo vyhlásení.
Senegal sa k CAS odvolal po marcovom verdikte Africkej futbalovej konfederácie, ktorá zrušila jeho víťazstvo 1:0 na trávniku a prisúdila Maroku výhru 3:0.
Senegal zvíťazil nad Marokom 1:0 po predĺžení, ale dva mesiace po dueli v Rabate prisúdila kontinentálna federácia kontumačné víťazstvo domácemu tímu.
Podľa odvolacej komisie porušili Senegalci herný poriadok súťaže, keď v závere normálnej hracej doby odišli z ihriska na protest proti penalte odpískanej v prospech Maroka a vrátili sa po zhruba štvrťhodine.
VIDEO: Zostrih zápasu Senegal - Maroko z finále Afrického pohára národov
Arbitrážny súd teraz zrušil verdikt CAF. Rozhodujúce bolo, že hoci senegalskí futbalisti na protest opustili ihrisko, rozhodca Jean-Jacques Nadal zápas definitívne neukončil a umožnil jeho pokračovanie.
Pravidlá turnaja síce stanovujú, že tím, ktorý odmietne hrať, môže byť kontumačne porazený.
Podľa CAS sa však toto pravidlo vzťahuje len na situácie, keď správanie mužstva prinúti rozhodcovské stretnutie definitívne ukončiť. To sa v tomto prípade nestalo.
Rozhodca teda podľa CAS nepochybil, keď nechal zápas pokračovať. Preto nebol dôvod dodatočne zmeniť jeho výsledok. V platnosti tak zostalo víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení.