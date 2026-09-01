Stopér Realu Madrid končí v reprezentácii Nemecka: Chcem uvoľniť miesto mladšej generácii

Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil kariéru v národnom tíme. Tridsaťtriročný stopér Realu Madrid, ktorý v reprezentačnom drese odohral v rokoch 2014-2026 celkovo 86 zápasov, chce uvoľniť miesto mladším hráčom.
Rüdiger debutoval v nemeckom drese v máji 2014, ale nebol súčasťou kádra, ktorý o dva mesiace neskôr triumfoval na MS v Brazílii. EURO 2016 vynechal pre vážne zranenie kolena a na MS 2018 odohral len jeden zápas.
Uvoľniť miesto mladšej generácii
„Nastal čas ukončiť kariéru v národnom tíme a uvoľniť miesto mladšej generácii,“ napísal Rüdiger v utorok na Instagrame.
„Keď som si v roku 2014 prvýkrát obliekol dres DFB, ani v najdivokejších snoch by som si nevedel predstaviť, že to nakoniec bude 86 reprezentačných štartov.
Aj keď sme na uplynulých veľkých turnajoch nezískali žiadny titul a museli sme znášať niekoľko bolestivých prehier, toto obdobie bolo pre mňa mimoriadne špeciálnou kapitolou, ktorá ma bude navždy formovať,“ vyhlásil temperamentný obranca, ktorý sa predstavil na troch svetových a troch európskych šampionátoch.
Jedinú významnejšiu trofej získal s národným mužstvom v roku 2017, keď Nemci vyhrali Pohár konfederácií FIFA.
Plne sa sústredím na svoj klub
Rüdiger na sociálnej sieti poďakoval svojim spoluhráčom „za každý spoločný boj a solidaritu v šatni a na našich štadiónoch“, trénerom a realizačnému tímu „za roky dôvery a prácu v zákulisí“ a fanúšikom „za ich podporu – najmä za jedinečnú atmosféru na našom domácom EURO 2024“.
„Pre mňa sa teraz začína nová kapitola, v ktorej sa plne sústredím na svoj klub,“ dodal podľa DPA Rüdiger, ktorý pôsobí v Reale od roku 2022.