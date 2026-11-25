Jesenným lídrom MONACObet ligy je FC ŠTK 1914 Šamorín, ktorý má trojbodový náskok pred FC Petržalka.
Po skončení jesennej časti Sportnet tradične zostavil najlepšiu jedenástku druhej ligy podľa trénerov.
Po skompletizovaní všetkých hlasov sa vykryštalizovalo osem mien. O zostávajúce tri miesta sa uchádzali štyria hráči, ktorí dostali po päť hlasov. Uprednostnili sme z nich tých, ktorí mali najväčšiu minutáž.
Do top zostavy sa dostali hráči zo šiestich klubov. Líder zo Šamorína má v tíme troch hráčov.
Z Považskej Bystrice, z Prešova a z Interu Bratislava sa do najlepšej jedenástky dostali po dvaja hráči. Po jednom futbalistovi má zastúpenie aj Petržalka a Pohronie.
Najviac hlasov dostal najlepší strelec súťaže Marek Kuzma z Pohronia. Druhý najväčší počet hlasov získal brankár Petržalky Andrej Mikoláš.
Najlepšia jedenástka jesennej časti MONACObet ligy 2026/2027
Andrej Mikoláš (Petržalka, 11 hlasov)
Giuliano Antonio Marek (Šamorín, 10 hlasov), Péter Varga (Šamorín, 7 hlasov), Jozef Menich (Prešov, 5 hlasov), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica, 5 hlasov)
Adrián Káčerík (Považská Bystrica, 7 hlasov), Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava, 6 hlasov), Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava, 6 hlasov)
Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín, 5 hlasov), Marek Kuzma (Pohronie, 12 hlasov), Martin Regáli (Prešov, 10 hlasov)
Náhradník: Jakub Michlík (Pohronie, 5 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Michal Kuruc, FC ŠTK 1914 Šamorín
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Péter Varga (Šamorín), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Martin Slaninka (Galanta) – Abov Avetisian (Šamorín) – Vladimír Bajtoš (Šamorín), Marek Kuzma (Pohronie), Daniel Suchý (Prešov), Viktor Sliacky (Petržalka) – Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín)
Rastislav Urgela, FC Petržalka
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Marián Weber (Šamorín) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Michal Škvarka (Žilina B) – Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš), Martin Regáli (Prešov) – Matej Franko (Prešov)
Martin Kuciak, MŠK Považská Bystrica
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Michal Mynář (Považská Bystrica), Andriy Cheprakov (Lehota pod Vtáčnikom), Marek Václav (Inter Bratislava) – Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Samuel Šamaj (Považská Bystrica), František Liszka (Považská Bystrica), Marián Weber (Šamorín) – Daniel Pavúk (Šamorín), Marek Kuzma (Pohronie), Martin Regáli (Prešov)
Roman Pivarník, FC Tatran Prešov
Adrián Knurovský (Prešov) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Jozef Menich (Prešov), Tomáš Jaššo (Petržalka), Michal Sipľak (Prešov) – Jakub Michlík (Pohronie), Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava) – Daniel Suchý (Prešov) – Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Matej Franko (Prešov), Martin Regáli (Prešov)
Vladimír Cifranič, FK Inter Bratislava
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Jozef Menich (Prešov), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Nikolaos Deligiannis (Petržalka) – Emilian Metu (Inter Bratislava), Ivan Betík (Inter Bratislava), Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava) – Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava), Marek Kuzma (Pohronie), Adam Horvát (Lehota pod Vtáčnikom)
Mikuláš Radványi, FC Slovan Galanta
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Marek Beránek (Galanta), Péter Varga (Šamorín), Branislav Niňaj (Petržalka), Martin Slaninka (Galanta) – Viktor Sliacky (Petržalka), Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava), Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava), Nentaka Danjuma Bangs (Galanta) – Jakub Jokel (Galanta) – Marek Kuzma (Pohronie)
Róbert Jež, športový riaditeľ FK Pohronie
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Lukáš Remeň (Inter Bratislava), Jozef Menich (Prešov), Giuliano Antonio Marek (Šamorín) – Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Fares Adel Abdo Shudeiwa (Pohronie), Emilian Metu (Inter Bratislava), Sanna Jobe (Pohronie) – Jakub Michlík (Pohronie), Marek Kuzma (Pohronie), Martin Regáli (Prešov)
Marek Petruš, MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Adrián Slančík (Liptovský Mikuláš) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Michal Piter-Bučko (Liptovský Mikuláš), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica), Nikolaos Deligiannis (Petržalka) – Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava), Jakub Michlík (Pohronie), Richard Bartoš (Liptovský Mikuláš) – Nentaka Danjuma Bangs (Galanta), Matej Franko (Prešov), Marek Kuzma (Pohronie)
Peter Tomko, MŠK Žilina B
Tamás Tarcsi (Žilina B) – Péter Varga (Šamorín), Samuel Kuchárik (Liptovský Mikuláš), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava), Luka Bubuteishvili (Šamorín), Marcus Arnold Traore (Žilina B) – Martin Regáli (Prešov), Tomáš Vantruba (Inter Bratislava), Rudolf Božik (Považská Bystrica)
Erik Grendel, ŠK Slovan Bratislava B
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Jozef Menich (Prešov), Dominik Balog (Slovan Bratislava B), Alexander Tóth (Inter Bratislava) – Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava), Michal Škvarka (Žilina B), Tobiáš Jarolím Gabriš (Slovan Bratislava B), Martin Regáli (Prešov) – Marek Kuzma (Pohronie), Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín)
Richard Slezák, FK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Marián Weber (Šamorín), Branislav Niňaj (Petržalka), Bernard Mendy (Pohronie), Martin Slaninka (Galanta) – Yusupha Kambi (Lehota pod Vtáčnikom) – Martin Regáli (Prešov), Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava), Mbekezeli Manzini Sibanda (Lehota pod Vtáčnikom), Adam Horvát (Lehota pod Vtáčnikom) – Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín)
Patrik Malý, OFK Dynamo Malženice
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Péter Varga (Šamorín), Nicolas Ezequiel Gorosito (Malženice), Michal Sipľak (Prešov) – Samuel Alabi Borquaye (Petržalka), Abov Avetisian (Šamorín) – Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava), Emilian Metu (Inter Bratislava), Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín) – Marek Kuzma (Pohronie)
Peter Gaži, FC ViOn Zlaté Moravce
Pedro Antonio Rodriguez Cuesta (Pohronie) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Branislav Niňaj (Petržalka), Tomáš Jaššo (Petržalka), Marián Weber (Šamorín) – Adrián Petic (Pohronie), Martin Bukata (Zlaté Moravce) – Jakub Michlík (Pohronie), Lukáš Šalkovič (Slovan Bratislava B), Martin Regáli (Prešov) – Marek Kuzma (Pohronie)
Patrik Durkáč, FK Humenné
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Jozef Menich (Prešov), Péter Varga (Šamorín), Dušan Kucharčík (Považská Bystrica) – Tomáš Staš (Liptovský Mikuláš), Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Daniel Suchý (Prešov), Luis Fernando Carrero Rozo (Inter Bratislava) – Martin Regáli (Prešov), Marek Kuzma (Pohronie), Daniel Pavúk (Šamorín)
Dušan Tóth, MFK Zvolen
Adrián Knurovský (Prešov) – Giuliano Antonio Marek (Šamorín), Péter Varga (Šamorín), Tomáš Jaššo (Petržalka), Michal Sipľak (Prešov) – Oscar Castellano Matallana (Inter Bratislava), Adrián Káčerík (Považská Bystrica), Daniel Suchý (Prešov), Daniel Pavúk (Šamorín) – Marek Kuzma (Pohronie), Tomáš Vantruba (Inter Bratislava)
Stanislav Lojdl, MFK Bytča
Andrej Mikoláš (Petržalka) – Nikolaos Deligiannis (Petržalka), Branislav Niňaj (Petržalka), Péter Varga (Šamorín), Martin Slaninka (Galanta) – Sanna Jobe (Pohronie), Jakub Michlík (Pohronie), Lukáš Gašparovič (Petržalka) – Onyebuchi Solomon Ihejirika (Šamorín), Marek Kuzma (Pohronie), Martin Regáli (Prešov)