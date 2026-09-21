Veľký zásah do anglickej nominácie pred Ligou národov. Medzi zranenými je aj líder Arsenalu

Päť hráčov vypadlo pre bližšie nešpecifikované zranenia z nominácie anglickej futbalovej reprezentácie.
Medzi nimi sú Declan Rice z Arsenalu, Cole Palmer z Chelsea, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo (obaja Manchester United) a Tino Livramento (Newcastle United).
Hlavný tréner Thomas Tuchel namiesto nich povolal iba dvojicu James Garner (Everton) a Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
Anglicko čakajú na prelome septembra a októbra v A-divízii Ligy národov zápasy proti úradujúcim majstrom sveta zo Španielska, stretnú sa aj s Chorvátskom a dvakrát nastúpia proti Česku. Informovala agentúra AP.