Veľký zásah do anglickej nominácie pred Ligou národov. Medzi zranenými je aj líder Arsenalu

Declan Rice.
Declan Rice. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2026 o 16:08
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Anglicko čakajú zápasy proti Španielsku, Chorvátsku a Česku.

Päť hráčov vypadlo pre bližšie nešpecifikované zranenia z nominácie anglickej futbalovej reprezentácie.

Medzi nimi sú Declan Rice z Arsenalu, Cole Palmer z Chelsea, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo (obaja Manchester United) a Tino Livramento (Newcastle United).

Hlavný tréner Thomas Tuchel namiesto nich povolal iba dvojicu James Garner (Everton) a Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Anglicko čakajú na prelome septembra a októbra v A-divízii Ligy národov zápasy proti úradujúcim majstrom sveta zo Španielska, stretnú sa aj s Chorvátskom a dvakrát nastúpia proti Česku. Informovala agentúra AP.

Tabuľka skupiny A3

Liga národov

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    ut 19:12
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