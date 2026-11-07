VIDEO: Sporný moment v Anglicku. Leeds si pýtal penaltu, nezasiahol ani VAR

Hráč Leedsu Jayden Bogle (vpravo) v súboji so Sandrom Tonalim (vľavo) a Pedrom Porrom z Tottenhamu
Hráč Leedsu Jayden Bogle (vpravo) v súboji so Sandrom Tonalim (vľavo) a Pedrom Porrom z Tottenhamu (Autor: TASR/PA via AP)
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Sportnet, TASR|7. nov 2026 o 16:34
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Tottenham nedokázal bodovať na pôde Leedsu.

Futbalisti Leedsu United zdolali v sobotňajšom stretnutí 10. kola anglickej Premier League Tottenham Hotspur 1:0.

O troch bodoch pre domácich rozhodol v 79. minúte striedajúci Noah Okafor.

V zápase nastala sporná situácia, kedy sa zdalo, že hráč Tottenhamu Mateus Fernandes vo vlastnom pokutovom území zahral rukou, no penalta odpískaná nebola.

Leeds tak po piatich zápasoch prerušil šnúru bez víťazstva a uťal Tottenhamu sériu troch triumfov za sebou.

Slovenský brankár Martin Dúbravka v službách Spurs nebol tentokrát ani na lavičke náhradníkov.

Premier League - 9. kolo:

Leeds United – Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Gól: 79. Okafor

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráč Leedsu Jayden Bogle (vpravo) v súboji so Sandrom Tonalim (vľavo) a Pedrom Porrom z Tottenhamu
    Hráč Leedsu Jayden Bogle (vpravo) v súboji so Sandrom Tonalim (vľavo) a Pedrom Porrom z Tottenhamu
    VIDEO: Sporný moment v Anglicku. Leeds si pýtal penaltu, nezasiahol ani VAR
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