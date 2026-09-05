Newcastle zostal aj po treťom kole nezdolaný. V závere dokázal zmazať náskok súpera

Harvey Barnes krásnym gólom znížil na 1:2.
Harvey Barnes krásnym gólom znížil na 1:2. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|5. sep 2026 o 15:39
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V 88. minúte vyrovnal Jacob Ramsey.

Futbalisti Newcastlu United remizovali 2:2 s AFC Bournemouth v sobotnom dueli 3. kola anglickej Premier League.

Domáce „straky“ zmazali dvojgólové manko, keď hostia išli do vedenia v 9. minúte po góle Marcusa Taverniera a v 35. minúte si dal vlastný gól Malick Thiaw.

V 37. minúte však znížil na 1:2 Harvey Barnes a v 88. minúte vyrovnal Jacob Ramsey.

VIDEO: Krásny gól Barnesa na 1:2

Newcastle je tak po troch zápasoch nezdolaný a má 5 bodov, zatiaľ čo Bournemouth získal 2 body a na prvé víťazstvo čaká.

Premier League - 3. kolo

Newcastle United – AFC Bournemouth 2:2 (1:2)

Góly: 37. Barnes, 88. Ramsey - 9. Tavernier, 35. Thiaw (vlastný)

Tabuľka Premier League

Premier League

    Harvey Barnes krásnym gólom znížil na 1:2.
    Harvey Barnes krásnym gólom znížil na 1:2.
    Newcastle zostal aj po treťom kole nezdolaný. V závere dokázal zmazať náskok súpera
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